Yüzü paramparça olmuştu, İşte son hali...

Yüzü paramparça olan ancak hayata tutunan Sandness, mucizevi bir ameliyat sayesinde yeni yüzüne ve hayatına kavuştu. YÜZÜ PARAMPARÇA OLMUŞTU, İŞTE SON HALİ Andy Sandness, hayatını sona erdirmeye niyetli olduğu bir anda, silahı ağzına dayadı ve tetiği çekti. Yüzü paramparça olan ancak hayata tutunan Sandness, mucizevi bir ameliyat sayesinde yeni yüzüne ve hayatına kavuştu. New York Post'ta yer alan habere göre; Andy Sandness, intihar girişiminden yaklaşık 11 yıl sonra, geçen yıl kendini öldüren 21 yaşındaki bir adamın, burnu, dudakları, ağzı, yanakları, çene ve dişlerine bile sahip oldu. Amerika'nın Newcastle şehrinde yaşayan elektrikçi Sandness (32), Minnesota'daki doktorlarına, 56 saat süren, zorlayıcı operasyon için 'Benim beklentilerimin çok ötesinde' dediğini söyledi. 2006 yılının Ocak ayında kendini vurmaya çalıştığında umutsuz bir şekilde depresyonda olduğunu söyleyen Sandness, 'Sahip olduğunuz bir şeyi sonsuza dek kaybettiğinizde, bunun olmamasının nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz. Ve onu geri getirmek için bir defa ikinci bir şans elde ederseniz, bunu unutmayın' dedi.