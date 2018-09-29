Yüzü paramparça olmuştu, İşte son hali...

2006 yılının Ocak ayında kendini vurmaya çalıştığında umutsuz bir şekilde depresyonda olduğunu söyleyen Sandness, "Sahip olduğunuz bir şeyi sonsuza dek kaybettiğinizde, bunun olmamasının nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz. Ve onu geri getirmek için bir defa ikinci bir şans elde ederseniz, bunu unutmayın" dedi.