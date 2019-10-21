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'nden esinlendi sosyal medyayı salladı!

'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan John Ronald Reuel Tolkien'in ölümsüz eseri bir adama ilham kaynağı oldu. Gişelerde fırtına gibi esen ve karakterleri ve oluşturulan evreni hala birçokları için eşsiz bir eser olan kitap ve filmi kitleleri etkilemeye devam ediyor. Filmde boyutları küçük insanlar olarak geçen Hobbit'lerin evleri de büyük ilgi görmüştü. İşte dünyaca ünlü genç Youtuber, Yüzüklerin Efendisi filminden esinlenerek kendi Hobbit evini yaptı. O anları takipçileri ile anbean paylaşan Youtuber'ı milyonlarca kişi izledi. Bakın bunu tek başına nasıl başardı.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 08:50 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 08:51
Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi sosyal medyayı salladı!

Youtube kanalı olan genç adam izlediği bir filmden esinlendi ve doğadaki malzemeleri kullnarak bir Hobbit evi inşa etti.

Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi sosyal medyayı salladı!

Genç Youtuber'ın inşa ederken kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi sosyal medyayı salladı!

İşte filmindeki Hobbit evlerini doğadaki malzemeleri kullanarak inşa eden adamın görüntüleri...

Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi sosyal medyayı salladı!
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Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi sosyal medyayı salladı!
Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi sosyal medyayı salladı!
Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi sosyal medyayı salladı!
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