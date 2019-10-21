Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi sosyal medyayı salladı!

Peter Jackson'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan John Ronald Reuel Tolkien'in ölümsüz eseri Yüzüklerin Efendisi bir adama ilham kaynağı oldu. Gişelerde fırtına gibi esen ve karakterleri ve oluşturulan evreni hala birçokları için eşsiz bir eser olan kitap ve filmi kitleleri etkilemeye devam ediyor. Filmde boyutları küçük insanlar olarak geçen Hobbit'lerin evleri de büyük ilgi görmüştü. İşte dünyaca ünlü genç Youtuber, Yüzüklerin Efendisi filminden esinlenerek kendi Hobbit evini yaptı. O anları takipçileri ile anbean paylaşan Youtuber'ı milyonlarca kişi izledi. Bakın bunu tek başına nasıl başardı.