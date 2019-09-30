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  • Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, güvenlik kamerasındaki görüntüsü görenleri şoka uğrattı...

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, güvenlik kamerasındaki görüntüsü görenleri şoka uğrattı...

Süper Lig'e yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı güçlü isimlerle hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte transfer döneminde adı pek çok kez anılan Yıldız oyuncu Mesut Özil'e ilişkin bomba bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 30.09.2019 23:25 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 23:48
Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, güvenlik kamerasındaki görüntüsü görenleri şoka uğrattı...

Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, güvenlik kamerasındaki görüntüsü görenleri şoka uğrattı...

Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.

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Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, güvenlik kamerasındaki görüntüsü görenleri şoka uğrattı...

Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zaman içinde yolculuk yapabiliyordu.

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, güvenlik kamerasındaki görüntüsü görenleri şoka uğrattı...

Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu.

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, güvenlik kamerasındaki görüntüsü görenleri şoka uğrattı...

Ama tüm bunlar elbette bir kurgudan ibaretti.

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, güvenlik kamerasındaki görüntüsü görenleri şoka uğrattı...

Işınlanma ve zaman yolculuğu elbette hep merak edilen bir konu oldu; zaman zaman bunu yapabildiğini iddia edenler sahneye çıktı.

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, güvenlik kamerasındaki görüntüsü görenleri şoka uğrattı...

Bunun son örneği ise ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşandı.

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