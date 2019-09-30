Haberler

Galeri

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, güvenlik kamerasındaki görüntüsü görenleri şoka uğrattı...

Zamanda yolculuk yaptığını iddia etti, güvenlik kamerasındaki görüntüsü görenleri şoka uğrattı...

Süper Lig'e yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı güçlü isimlerle hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipte transfer döneminde adı pek çok kez anılan Yıldız oyuncu Mesut Özil'e ilişkin bomba bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 30.09.2019 23:25 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 23:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





