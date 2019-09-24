Zeytin ağaçlarının altındaki okullar

Çocuklar en temel hakları olan eğitim hakkından bile mahrum kaldılar. Biz çocuklarımızın bu temel haklarından mahrum kalmaması için mücadele ediyoruz. Zeytin altında, güneş altında, yağmur altında çocuklarımız için fedakarlık yapacağız. Onlar bizim geleceğimiz. Ben bu bölgeye Latamina'dan geldim. Okullarımız, evlerimi vurulduğu için vatanımızı terk ettik. Ben savaştan önce de öğretmenlik yapıyordum, savaş başlayınca da devam ettim. Burada sınıf olarak kullanacağımız hiçbir yapı yok. Biz de açık havada, bu zeytin ağacının altında ders vermeye karar verdik. Elimizde hiçbir şeyimiz yok. Bir defterimiz var onu da ortak kullanıyoruz. Çocuklarımız bir kelime bile öğrense bize yeter" diye konuştu.