Zeytin ağaçlarının altındaki okullar

"BU ÇOCUKLARIN ÇIĞLIĞINI DUYUN"

Okul binası bir yana oturacak bir sıra, not alacak bir kalem ve defteri bile olmayan çocuklar, kendileriyle aynı kaderi paylaşan öğretmenleriyle zor şartlar altında yeni ders yılına başladı. Yaşları 6-15 arasında değişen çocuklar, zeytin ağaçlarının altındaki sınıflarında okuma-yazma, matematik, din eğitimi ve sosyal bilgiler alanda temel eğitimleri alıyor. Açık havada sıcağın altında kavrulan şark çıbanı yüzünden yüzleri yara dolu çocuklar, öğretmenlerini can kulağıyla dinliyor. Her şeye rağmen eğitimlerine devam eden savaş mağduru çocuklar, yaşıtları gibi okula gitmenin, sıralarda oturmanın, bir defterin, bir kalemin, bir gün doktor ya da öğretmen olmanın hayalini kuruyor. Dünyanın Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kaldığını söyleyen öğretmenler ise çocukların çığlığının artık duyulmasını istiyor.