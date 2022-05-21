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Haberler Galeri AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları bekleniyor
Giriş Tarihi: 21.05.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 08:10

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları bekleniyor

21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan AÖF bahar dönemi final sınavları sonrası adaylar AÖF sonuçları için araştırma yapacak. Sınavın ardından AÖF soruları ve cevap anahtarının yayımlanması beklenirken sonrasındaki süreçte ise AÖF sınav sonuçlarının duyurulması yer alıyor olacak. Bilindiği üzere; yapılan değerlendirme işlemlerinin tamamlanması sonrası sınav sonuçları ilan edilirken başarı notu alt sınır değeri 35 olan sınavda başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu veriliyor. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları hakkındaki tüm detaylar.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları bekleniyor

AÖF final sınavları 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Söz konusu sınava katılacak binlerce öğrenci sınavlarını tamamladıktan sonra AÖF sonuçları sorgulama işlemleri yapacak. Geçmiş yıllara bakıldığında sonuçları sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları 2022 son durum.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları bekleniyor

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 21 Mayıs ve 22 Mayıs'ta gerçekleşecek.

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları bekleniyor

SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF bahar dönem ara sınav soruları ve ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebiliyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları bekleniyor

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları bekleniyor
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