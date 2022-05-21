Giriş Tarihi: 21.05.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 08:10

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları bekleniyor

21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan AÖF bahar dönemi final sınavları sonrası adaylar AÖF sonuçları için araştırma yapacak. Sınavın ardından AÖF soruları ve cevap anahtarının yayımlanması beklenirken sonrasındaki süreçte ise AÖF sınav sonuçlarının duyurulması yer alıyor olacak. Bilindiği üzere; yapılan değerlendirme işlemlerinin tamamlanması sonrası sınav sonuçları ilan edilirken başarı notu alt sınır değeri 35 olan sınavda başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu veriliyor. Peki; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Bahar dönemi final sınavı AÖF sonuçları hakkındaki tüm detaylar.