AÖL Açık lise sınavları kaç gün sürecek? 2021 MEB AÖL açık lise online sınavları ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen 2021 AÖL açık lise sınavlarının kaç gün süreceği merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Şimdide gözler Açık lise sınavları kaç gün sürecek, MEB AÖL açık lise online sınavları ne zaman bitecek sorularının yanıtlarına çevrildi. Belli sebeplerden ötürü liseyi açıktan bitirmeye çalışan öğrenciler için 25 Mart 2021 saat 09.30'da başlayan AÖL 2. dönem sınavları son tarihi belli oldu. Buna göre; Açık lise sınavları kaç gün sürecek? MEB AÖL açık lise online sınavları ne zaman bitecek?