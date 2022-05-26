Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? İstanbul Üniversitesi 2022 AUZEF sınav giriş belgesi AKSİS ekranı
Giriş Tarihi: 26.05.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 15:05

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? İstanbul Üniversitesi 2022 AUZEF sınav giriş belgesi AKSİS ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları Haziran ayının ilk haftası düzenlenecek. Söz konusu sınavların öncesinde AUZEF sınav giriş belgesinin yayımlanması bekleniyor. Bu doğrultuda adaylar "AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt ararken sınav Türkiye'nin tüm illeri ve KKTC'e toplamda 96 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Peki; İstanbul Üniversitesi 2022 AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte güncel durum.

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? İstanbul Üniversitesi 2022 AUZEF sınav giriş belgesi AKSİS ekranı

AUZEF sınav yerleri için araştırmalar hız kesmeden sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları öncesinde adaylar AUZEF sınav giriş belgesini öğrenecekler. AUZEF sınav yerleri AKSİS öğrenci giriş ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak. Konu ile ilgili İstanbul Üniversitesi'nden açıklama bekleyen adaylar için kritik süreç devam ediyor. İşte AUZEF giriş belgesi AKSİS ekranı ve detaylar.

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? İstanbul Üniversitesi 2022 AUZEF sınav giriş belgesi AKSİS ekranı

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve üniversitenin web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? İstanbul Üniversitesi 2022 AUZEF sınav giriş belgesi AKSİS ekranı

4-5 Haziran'da yapılacak olan sınavın giriş yerlerinin 27 Mayıs'ta ilan edilmesi bekleniyor.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? İstanbul Üniversitesi 2022 AUZEF sınav giriş belgesi AKSİS ekranı

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AUZEF sınavları üniversitenin takviminde yer alan bilgilere göre 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Açık ve uzaktan eğitim programlarındaki tüm sınavlar Türkiye'nin tüm illeri ve KKTC'de toplamda 96 sınav merkezinde gerçekleştirilmektedir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? İstanbul Üniversitesi 2022 AUZEF sınav giriş belgesi AKSİS ekranı

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

SON DAKİKA