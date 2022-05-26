İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları Haziran ayının ilk haftası düzenlenecek. Söz konusu sınavların öncesinde AUZEF sınav giriş belgesinin yayımlanması bekleniyor. Bu doğrultuda adaylar "AUZEF sınav yerleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt ararken sınav Türkiye'nin tüm illeri ve KKTC'e toplamda 96 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Peki; İstanbul Üniversitesi 2022 AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte güncel durum.