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Haberler Galeri Bakan Selçuk'tan beklenen yaz tatili açıklaması: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 11.04.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 16:33

Bakan Selçuk'tan beklenen açıklaması: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim süreci devam ederken ayının da gelmesiyle ara tatil ve için milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bekleyişe geçti. Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada yaz tatili için tarih vermiş ve bu yıl üç hafta süren yarıyıl tatili nedeniyle Nisan ara tatilinin iptal edildiğini duyurmuştu. Öğrenci ve velilerin gündeminde yer alan "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorularını da yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada Temmuz ayını işaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan kritik yaz tatili açıklaması: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

İlk dönemi uzaktan eğitimle geride bırakan milyonlarca öğrenci şimdi ise için geri sayıma başladı. Bilindiği üzere bu sene 15 gün sürmesi beklenen yarıyıl yani sömestr tatili, ara tatili ile birleştirilmiş ve üç hafta uygulanmıştı. Milli Eğitim Bakanı , ilkokul ortaokul ve liselerde merakla beklenen "Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?" soruların yanıtını verdi. Bu kapsamda MEB takvimine göre; 2021 yaz tatili Temmuz ayında başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan kritik yaz tatili açıklaması: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

MEB Bakanı , ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan kritik yaz tatili açıklaması: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan kritik yaz tatili açıklaması: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan kritik yaz tatili açıklaması: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

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