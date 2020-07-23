Bakan Ziya Selçuk'tan okulların açılacağı tarih hakkında son dakika açıklaması! Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Son dakika haberleri... Okullar 31 Ağustos'ta mı açılacak? Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğrencilerin merakla beklediği bu sorunun yanıtını verdi. CNN Türk'te son dakika açıklamalarında bulunan Bakan Selçuk, okulların açılması başta olmak üzere birçok konuya ilişkin flaş açıklamalar yaptı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? "4 SENARYO ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ..."

2020-2021 eğitim öğretim döneminin nasıl olacağı ve okullarda hangi tedbirlerin alınacağını da duyuran Bakan Selçuk, okulların açılması hakkında öğrenci ve velilerin merakını giderdi. Selçuk, okulların açılması için dört farklı senaryo üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

"İLK KEZ BURADA AÇIKLIYORUM"

Ayrıca, "İlk kez burada açıklıyorum" diyen Selçuk, "Sanayi Bakanlığımızla Türk Stardartlar Enstitüsü ile bütün Türkiye'deki okulların standartını çıkardık." ifadeleri kullandı.

İşte, Bakan Selçuk'un açıklamaları;