Bakan'dan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? 2020 yaz tatili olacak mı? İşte okulların açılacağı tarih ve detaylar

Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesinin ardından verilen uzaktan eğitim kararı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından merak edilen 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu birçok kez Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a soruldu. Bakan Selçuk, bugün yaptığı açıklamada okulların açılacağı tarihin belirlenmesi ile ilgili net ifadelerle bu soruya cevap verdi. Peki, yapılan son açıklamaya göre okullar ne zaman açılacak? Haberimizde, Bakan Selçuk tarafından yapılan son açıklama yer almaktadır.

ÜNİVERSİTELER VE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde üniversitelerin açılıp açılmama durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dün önemli açıklamar yaptı. Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Kendisine gelen, 'Okullar ne zaman açılacak ve LGS ertelenecek mi?' sorularına cevap veren Bakan Selçuk, öğrencilerin merak ettiği konulara açık bir dille yanıt verdi.

OKULLAR YAZIN AÇILACAK MI?

Peki, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde yazın eğitim olacak mı, ders var mı? LGS ertelenecek mi?

İşte, bu soruların cevabı ve son dakika gelişmeleri...