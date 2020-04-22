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Bakan'dan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? 2020 yaz tatili olacak mı? İşte okulların açılacağı tarih ve detaylar

Okulların açılacağı tarih ile ilgili son dakika haberi geldi. Okullar ne zaman açılacak sorusu tüm 'deki öğrencilerin ve öğretmenlerin gündeminde. 30 Nisan tarihine kadar verilen uzaktan eğitim kararının ne kadar daha devam edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyordu. Bakanı Ziya Selçuk, bu soruya net bir şekilde yanıt verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili olacak mı? İşte, Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre okulların ne zaman açılacağı ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 22.04.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 13:35
Bakan'dan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? 2020 yaz tatili olacak mı? İşte okulların açılacağı tarih ve detaylar

Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesinin ardından verilen uzaktan eğitim kararı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından merak edilen 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu birçok kez Bakanı Ziya Selçuk'a soruldu. Bakan Selçuk, bugün yaptığı açıklamada okulların açılacağı tarihin belirlenmesi ile ilgili net ifadelerle bu soruya cevap verdi. Peki, yapılan son açıklamaya göre okullar ne zaman açılacak? Haberimizde, Bakan Selçuk tarafından yapılan son açıklama yer almaktadır.

ÜNİVERSİTELER VE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde üniversitelerin açılıp açılmama durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dün önemli açıklamar yaptı. Selçuk, Instagram üzerinden canlı yayınla 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Kendisine gelen, 'Okullar ne zaman açılacak ve LGS ertelenecek mi?' sorularına cevap veren Bakan Selçuk, öğrencilerin merak ettiği konulara açık bir dille yanıt verdi.

OKULLAR YAZIN AÇILACAK MI?

Peki, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde yazın eğitim olacak mı, ders var mı? LGS ertelenecek mi?

İşte, bu soruların cevabı ve son dakika gelişmeleri...

Bakan'dan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? 2020 yaz tatili olacak mı? İşte okulların açılacağı tarih ve detaylar

'SINAV ONLINE DEĞİL, YÜZ YÜZE OLACAK'

Bakan Selçuk, "LGS'de konular azaldı' diye soruların zor olma ihtimali var mı?" sorusu üzerine, böyle bir şeyin kesinlikle söz konusu olmayacağını vurguladı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sorular çok zorlaşacak ya da sorular çok kolaylaşacak gibi bir durumdan söz etmek mümkün değil. Bir sorunun zorluğunu, güçlüğünü, güçlük derecesini istatistiksel hesaplarla hayata geçiriyoruz. Birinci dönemin konularından olacak, konular belli, kazanımlar, ders kitapları belli. Bu kazanımların, konuların dışında soru sorulabilir mi? Kesinlikle sorulamaz. Dolayısıyla nereden soru geleceği de belli, hangi konulardan, kazanımlardan olacağı da belli. 'Bu sene sorular daha zor olacak.' Böyle bir şey kesinlikle yok. Herhangi bir zorlaştırma veya basitleştirme kesinlikle söz konusu olmayacak. Lütfen içiniz rahat olsun." Bakan Selçuk, LGS için örnek çalışma soruları yayınlamaya devam edeceklerini kaydederken, sınavın online değil yüz yüze gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Bakan'dan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? 2020 yaz tatili olacak mı? İşte okulların açılacağı tarih ve detaylar

LGS ERTELENİR Mİ?

"LGS'ye girerken sağlık tedbirleri nasıl alınacak?" sorusu üzerine Bakan Selçuk, okulların temizliği konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini, okullar açılmadan ve sınav yapılmadan önce kapsamlı çalışma gerçekleştirileceğini kaydetti. Bakan Selçuk, "LGS ertelenir mi?" sorusuna da, "Bu tümüyle sağlık durumunuzun gidişatına bağlı" yanıtını verdi.

Bakan'dan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? 2020 yaz tatili olacak mı? İşte okulların açılacağı tarih ve detaylar

'YAZ TATİLİNDE OKUL OLACAK MI?'

"Yaz tatilinde okul olacak mı?" sorusu üzerine de, telafi veya hızlandırılmış eğitimlerle öğrencilere kazanımların yeterli şekilde verilemeyeceğine işaret eden Bakan Selçuk, bu nedenle uzaktan eğitim yaparak öğrencilere destek verdiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, "Yaz tatilinde eğitim öğretim yapılmasını biz en son ihtimal olarak görüyoruz. Sadece tedbir amaçlı planlamalarımızı yapıyoruz. Yoksa bizim yaz aylarında ders yapmak ya da okulları tümüyle açmak gibi bir derdimiz yok. Biz çocuklarımızın yazın dinlenmesini de önemsiyoruz. O yüzden de bu tatil konusundaki endişelere hiç gerek yok diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bakan'dan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? 2020 yaz tatili olacak mı? İşte okulların açılacağı tarih ve detaylar

'VİRÜS SEYRİNE BAĞLI OLARAK DEĞİŞECEK'

Bakan Selçuk, "Telafi eğitimler ne zaman başlayacak, neyi kapsayacak?" sorusuna ise, "Okullarda görmediğimiz müfredatı kapsayacak. Yoksa özel bir müfredat hazırlamak ya da müfredatı değiştirmek gibi bir derdimiz yok. Bu tamamen, önümüzdeki günlerde virüs seyrine bağlı olarak değişecek. Telafi eğitimi şu andaki durumun devam etmesi ya da etmemesine bağlı olarak değişir. Diyelim ki 30 Nisan'dan sonra okullar açıldı, o zaman telafi eğitimin süresi ve içeriği değişir. Mesela, diyelim ki açılmadı, ona göre değişir" diye cevap verdi.

Bakan Selçuk, "Yazılılar ne olacak?" sorusu üzerine de, "Mevcut durum devam ettiğinde, ilk dönemde yapılan yazılı sınavları baz olarak alacağız ve bu şekilde değerlendirmiş olacağız" bilgisini paylaştı.

Bakan'dan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? 2020 yaz tatili olacak mı? İşte okulların açılacağı tarih ve detaylar

ÜNİVERSİTE NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, 12 Mart'ta devletin kararıyla üniversitelerin de diğer okullar gibi eğitim öğretime ara verdiğini anımsattı.

Eğitim öğretimin kesintiye uğramaması ve uygulamada birlik düşüncesiyle 23 Mart itibarıyla verilen aranın sonlandırıldığını ve bir hafta sonra dijital ortamda, uzaktan ve açıktan öğretimle başlatıldığını hatırlatan Saraç, koronavirüs salgınının Çin'de ciddi boyutlara ulaşmasından itibaren dünyada yükseköğretim alanında iyi olan ülkelerin açıklamalarını ve uygulamaya sokmaya çalıştıkları önerileri mercek altına aldıklarını, iyi örnekleri aradıklarını söyledi.

Bakan'dan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? 2020 yaz tatili olacak mı? İşte okulların açılacağı tarih ve detaylar

SINAVLAR ONLİNE MI OLACAK?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni kararla, Kovid-19 nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmesine; tez savunma ve yeterlik sınavlarının ise denetlenebilir olma ve kayıt altına alınmak şartıyla video konferans gibi dijital imkanlar ile yapılabilmesine imkan sağlandı.

YAZIN EĞİTİM OLACAK MI?

"Yaz okulu da bunlardan birisi. Yaz okulları öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması, başarısızlıklarını bir şekilde telafi etmeleri veya birtakım kendi ellerinde olmadan devamsızlıklarını telafi etmeleri için öngörülmüş, sisteme kazandırılmış bir husus. Yaz okulu tecrübesi bu zorlu günlerde yaz öğretimi sürecine evrilerek, üniversitelerimizin bu sıkıntılı günleri aşmasına da yardımcı olacaktır."

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