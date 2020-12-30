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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okullar açıklaması! , ikinci dönem hangi tarihte başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okulların açılması hakkında açıklaması geldi. Aralık ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, sorusunun yanıtı da merak konusu hâline geldi. Bakanlık, yüz yüze sınavların ertelendiğini bildirirken okulların ikinci dönem açılış tarihi hakkında da bilgilendirme yaptı. Öte yandan, konuya son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Peki, okullar ne zaman açılacak ve uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İkinci dönem ayın kaçında başlayacak? Detaylar ve 'in son dakika açıklaması haberde

Giriş Tarihi: 30.12.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 08:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika okullar açıklaması! Okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem hangi tarihte başlayacak?

haberi... Koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Aralık ayı sonları itibarı ile de okulların ne zaman açılacağı merak konusu hâline geldi. Bu noktada, Milli Eğitim Bakanlığından önemli bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, okullarda yüz yüze uygulanması beklenen sınavların ertelendiğini bildirirken okulların ikinci dönem açılış tarihi hakkında da bilgilendirme yaptı. Peki, ve ikinci dönem hangi tarihte başlayacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor? İşte, Milli Eğitim Bakanlığının açıklaması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika okullar açıklaması! Okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem hangi tarihte başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugünkü kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalarında okullarda yüz yüze eğitime verilen aranın 15 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika okullar açıklaması! Okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem hangi tarihte başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ()'den yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika okullar açıklaması! Okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem hangi tarihte başlayacak?

SINAVLAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI

Liselerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına, bu döneme ilişkin kalan sınavların, salgının seyri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecek planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021'den sonrasına ertelenmesi kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen "sınavların ertelenmesi" konulu yazıda, Bakanlığa bağlı resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim ile öğretim faaliyetlerinin, 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği ve bu tarihler arasında eğitim kurumlarında sadece ölçme ile değerlendirme uygulamalarının yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika okullar açıklaması! Okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem hangi tarihte başlayacak?

Resmi ve özel örgün ortaöğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasların ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütüleceği ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağının daha önce açıklandığı hatırlatılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Ancak salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile yaşanabilecek öğrenci ve veli hareketliliği göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler sonucunda özel ve resmi tüm ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiş olup bu döneme ilişkin kalan sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelenmiştir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak olup karne basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.

Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanların e-okul sistemine işlenmesi sağlanacaktır.

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