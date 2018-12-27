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kar engeli. Bu illerde okullar yarın tatil

Giriş Tarihi: 27.12.2018 18:52 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 18:56
Eğitime kar engeli. Bu illerde okullar yarın tatil

VAN

Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Çaldıran ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 28 Aralık 2018 Cuma günü için tatil edildi.

Eğitime kar engeli. Bu illerde okullar yarın tatil

ARDAHAN

ARDAHAN'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile ilçelerde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edildi.

Ardahan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde, olumsuz hava koşulları sebebiyle il merkezi ve ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar cuma günü tatil edilmiştir" denildi.

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Eğitime kar engeli. Bu illerde okullar yarın tatil

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışının 28 Aralık Cuma günü devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Kar yağışı nedeniyle il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın tam gün ara verildiğini ifade eden Kaldırım, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışının devam etmesi, aşırı buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilimiz genelinde yarın eğitime bir gün ara verilmiştir. Sevgili çocuklar, bu güzel manzaraların tadını çıkarın ama sağlığınıza dikkat edin." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, yarın ayrıca il merkezi ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli kamu görevlilerinin de izinli olduklarını belirtti.

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