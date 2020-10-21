KPSS sonuçları ne zaman, bugün saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ile 2020 KPSS lisans sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sonuçları için heyecan dorukta! Geçtiğimiz aylar içerisinde düzenlenen oturumlara katılım gösteren adaylar, KPSS sonuçları için bekleyişe girdi. Zira, ÖSYM'nin KPSS sınav sonuçları için duyurduğu tarih geldi çattı. Hâl böyle olunca da, ÖSYM sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi. Adayların devlet memuru olabilmek için girecekleri mülakatlarda kullanacakları puanlar, sınav sonuçları ile belli olacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar KPSS sınav sonuçları bilgisini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. KPSS lisans sonuçları belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KPSS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bu noktada, '2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı günün en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. Bilindiği üzere, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Kültür-Genel Yetenek Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına yoğun bir katılım sağlanmıştı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

İşte, detaylar;