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Haberler Galeri Lise Sınavları İptal Mi? MEB Ziya Selçuk'tan Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak? sorusuna önemli yanıt
Giriş Tarihi: 12.05.2021 22:46 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 02:17

Lise Sınavları İptal Mi? MEB 'tan Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak? sorusuna önemli yanıt

Ülkemizde 1 yılı aşkın süredir etkisini gösteren koronavirüs pandemisi sebebiyle eğitim - öğretim kurumlarında uzaktan eğitime devam edilirken liselerde yapılacak sınavların akıbeti öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla liselerdeki sınav düzenlemesiyle ilgili detayları açıklayan bir gönderi paylaştı. Bu gelişme sonrasında lise sınavları iptal mi olacak, ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak edilen lise sınavları iptal mi olacak, ne zaman yapılacak? sorularına ilişkin yanıtlar ve diğer tüm son dakika bilgileri.

Lise Sınavları İptal Mi Olacak? 2021 Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak? MEB Ziya Selçuk Açıkladı

Lise sınavları iptal mi olacak, ne zaman yapılacak? sorusu ortaöğretim kurumlarında eğitim - öğretim hayatını sürdüren öğrenciler tarafından merak edilen en önemli sorular arasında yer alıyor. 1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisi sebebiyle uzaktan eğitimin sürdüğü özel ve resmi eğitim - öğretim kurumlarında uygulanacak olan sınavlarla ilgili son durum lise sınavları iptal mi olacak, ne zaman yapılacak? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediyor.

Lise Sınavları İptal Mi Olacak? 2021 Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak? MEB Ziya Selçuk Açıkladı

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ OLACAK, NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan son dakika lise sınavları açıklamasından detaylar ve diğer tüm bilgiler şöyle;

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Lise Sınavları İptal Mi Olacak? 2021 Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak? MEB Ziya Selçuk Açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan lise sınavları ile ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı. Buna göre,

1- 2020- eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacaktır.

2- 12. sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacaktır.

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacaktır. Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecektir.

Lise Sınavları İptal Mi Olacak? 2021 Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak? MEB Ziya Selçuk Açıkladı

4- Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020- eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacaktır.

Lise Sınavları İptal Mi Olacak? 2021 Lise Sınavları Ne Zaman Yapılacak? MEB Ziya Selçuk Açıkladı

5- 2020- eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacaktır.

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