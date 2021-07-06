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Haberler Galeri MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul LGS tercih kılavuzu robotu ve lise taban puanları 2021: İl il lise taban puanları listesi!
Giriş Tarihi: 06.07.2021 07:20 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 07:20

MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul LGS tercih kılavuzu robotu ve lise taban puanları 2021: İl il lise taban puanları listesi!

Liselere geçiş sistemi kapsamında adaylar geçtiğimiz gün itibarıyla LGS tercih kılavuzu ve lise taban puanlarını göz önüne alarak işlemlerine başladı. 16 Temmuz'un son tarih olduğu bilinirken işlemler ise e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bilindiği üzere sınava yönelik sonuçlar 30 Haziran tarihinde ilan edilmişti. Hal böyleyken "LGS tercihleri nereden ve nasıl yapılır, 2021 lise taban puanları nasıl?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Lise taban puanları bilindiği üzere yayımlanan kılavuzla beraber öğrencilerin erişimine açılmıştı. Buna göre; LGS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte tercih kılavuzu ve il il lise taban puanları gibi tüm detaylar…

MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul LGS tercih kılavuzu robotu ve lise taban puanları 2021: İl il lise taban puanları listesi!

LGS tercih kılavuzu ile 2021 lise taban puanları 5 Temmuz tarihinde başlayan tercih maratonuyla beraber gündemdeki yerini aldı. Adaylar e-Okul sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirirken halen tercihlerini yapmamış olan adaylar ise "LGS tercihleri nereden ve nasıl yapılır, 2021 lise taban puanları nasıl?" şeklindeki sorularla detayları araştırıyor. 2021 LGS tercih kılavuzuna göre işlemler 16 Temmuz'da sona erecek. Buna göre lise tercihleri ne zaman bitiyor, okulların taban puanları nasıl? İşte kılavuzda yer alan tüm detaylar...

MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul LGS tercih kılavuzu robotu ve lise taban puanları 2021: İl il lise taban puanları listesi!

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

LGS tercihleri 5 ila 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler ise mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.

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MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul LGS tercih kılavuzu robotu ve lise taban puanları 2021: İl il lise taban puanları listesi!

LİSE TERCİH BAŞVURUSU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, tercih önceliği ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak.

Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul LGS tercih kılavuzu robotu ve lise taban puanları 2021: İl il lise taban puanları listesi!

TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPACAK

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul LGS tercih kılavuzu robotu ve lise taban puanları 2021: İl il lise taban puanları listesi!

İLK EKRAN YEREL YERLEŞTİRME İÇİN AÇILACAK

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede, tercihlerden ilk 3 okul kayıt alanından olmak üzere en fazla 5 okul tercih edilebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını işaret edecek.

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