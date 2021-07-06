MEB LGS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul LGS tercih kılavuzu robotu ve lise taban puanları 2021: İl il lise taban puanları listesi!

Liselere geçiş sistemi kapsamında adaylar geçtiğimiz gün itibarıyla LGS tercih kılavuzu ve lise taban puanlarını göz önüne alarak işlemlerine başladı. 16 Temmuz'un son tarih olduğu bilinirken işlemler ise e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bilindiği üzere sınava yönelik sonuçlar 30 Haziran tarihinde ilan edilmişti. Hal böyleyken "LGS tercihleri nereden ve nasıl yapılır, 2021 lise taban puanları nasıl?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Lise taban puanları bilindiği üzere yayımlanan kılavuzla beraber öğrencilerin erişimine açılmıştı. Buna göre; LGS tercihleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? İşte tercih kılavuzu ve il il lise taban puanları gibi tüm detaylar…