Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA! Bakan Ziya Selçuk resmen açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul ve ders olacak mı? Okullar hangi tarihte başlayacak?

! Bakan resmen açıkladı: ? Yazın okul ve ders olacak mı? Okullar hangi tarihte başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı , dün akşam katıldığı bir özel televizyon kanalında açıklamalarında bulundu. Selçuk, milyonlarca öğrenci ve velinin yanıtı merak ettiği '?' sorusuna yanıt verirken flaş açıklamalarda bulundu. Okulların bir an önce açılmasını temenni ettiklerini belirten Selçuk, bu konuda net bir tarih verdi. Bakan Selçuk'un bu açıklamasının ardından ise, 'Okullar ne zaman açılacak, tatil uzadı mı ve yazın ders olacak mı?' şeklinde soruların yanıtı merak konusu oldu. Zira, öğrenciler ve veliler okulların açılış hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, 2020 okullar ne zaman başlayacak, yazın ders var mı ve telafi eğitimi nasıl olacak? İşte, MEB Bakanı Selçuk'un son dakika açıklaması ve bu soruların yanıtları!

Giriş Tarihi: 30.04.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 11:24
SON DAKİKA! Bakan Ziya Selçuk resmen açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul ve ders olacak mı? Okullar hangi tarihte başlayacak?

Dün öğle saatlerinde corona virüsü nedeni ile uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyuran Milli Eğitim Bakanı (MEB) , akşam saatlerinde de açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, özel bir televizyon kanalı canlı yayınına katılırken yanıtı merak edilen 'Okullar ne zaman başlayacak?' sorusuna cevap verdi. Normalleşme süreci kapsamında okulların kesin açılış tarihi hakkında konuşan Selçuk, milyonlarca öğrenci ve veliyi heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un bu açıklamalarının ardından, ', yazın ders olacak mı?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Zira, okulların açılma tarihi öğrenci ve veliler için oldukça önemli bir konu durumunda.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Çalışmaları en ince ayrıntısına kadar planladıklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kendisine yöneltilen 'Okullar açılacak mı ve yazın ders olacak mı?' sorusuna cevap vererek net bir tarih verdi.

İşte, Bakan Selçuk'tan son dakika okullar ne zaman açılacak açıklaması;

SON DAKİKA! Bakan Ziya Selçuk resmen açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul ve ders olacak mı? Okullar hangi tarihte başlayacak?

Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceği anımsatılarak, "Her şey yolunda gider, normalleşme planları hayata geçerse okullar ne zaman açılır?" sorusu üzerine Selçuk,

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA! Bakan Ziya Selçuk resmen açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul ve ders olacak mı? Okullar hangi tarihte başlayacak?

"Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız. Toplumun bilgisi dahilinde, Bilim Kurulu'nun önerileri, Bakanlıklarla aramızdaki iletişim, kabinede Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar, bunların hepsi yapılan istişareler neticesinde bir yere bağlanıyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Bakan Ziya Selçuk resmen açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul ve ders olacak mı? Okullar hangi tarihte başlayacak?

TELAFİ EĞİTİMLERİ

Bakan Selçuk, telafi eğitimlerinin nasıl yapılacağına ilişkin soru üzerine, veriye dayalı olarak her bir öğrencinin bilmesi gereken kazanımların olduğuna işaret etti.

Çocukların mart ayından bu yana sadece akademik konularla ilgili bir ders içeriğiyle karşı karşıya bulunduğunu bunun tek başına okuldaki eğitimin karşılığı olmadığını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi televizyonla eğitim bir telafidir. İkincisi internet desteği ki her bir çocuğunuzun her bir öğretmenimizin internette EBA'da ne kadar kaldığı, neler öğrendiği, ödevlerini yapıp yapmadığı, kendisine yöneltilen soruları cevaplayıp cevaplamadığı bunların her birini kişi bazında görebiliyoruz. İnternetteki eğitiminin de ölçüsünü oradan anlayabiliyoruz. Bu da yani internet, televizyon tabanlı eğitim de bir telafidir. Üçüncüsü de yüz yüze telafi kısmı vardır. Telafi kısmının yüz yüzesi; diyelim ki 1 Haziran'da okulları açtık, bizim telafimiz başlar. Diyelim ki eylülde açtık, hemen başlar."

SON DAKİKA! Bakan Ziya Selçuk resmen açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul ve ders olacak mı? Okullar hangi tarihte başlayacak?

Telafi eğitimlerinin sürecinin ne kadar olacağı sorusuna karşılık da Selçuk, bunun ölçme değerlendirme setleri aracılığıyla, öğrencilerden örneklem alarak ne kadar eksiği olduğunun belirlenerek saptanacağını kaydetti.

Selçuk, bu sürecin bölgelere, dezavantajlı çocukların durumuna, okul türlerine göre yapılacak belirlemeler ışığında farklı olabileceğini vurgulayarak, telafi süresinin hem genel hem de öğrenciye özel olarak belirleneceğini aktardı.

Her öğrenciyi kişisel olarak saat saat izleyen, ona günlük, haftalık, yıllık program çizen yapay zeka temelli bir akademik destek yazılımlarının bulunduğunu anımsatan Selçuk, çocukları şahıs bazında da belirli sınıflarda izleme imkanına sahip olduklarını kaydetti.

SON DAKİKA! Bakan Ziya Selçuk resmen açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul ve ders olacak mı? Okullar hangi tarihte başlayacak?

Bir başka soru üzerine, televizyon ve internet tabanlı eğitim sürecinin iyi gittiğini ama yapılması gereken çalışmaların, altyapıda desteklenmesi gereken süreçlerin bulunduğunu vurgulayan Selçuk, en az yüzde 90'a yakın iyi bir sürecin olduğunu yaptıkları ölçümlemeler ve geri bildirimlerle saptadıklarını anlattı.

Bakan Selçuk, birçok dünya ülkesiyle de bu çalışmaları paylaşma imkanına sahip olduklarını, çalışmaların bir başarı hikayesine dönüştüğünü kaydetti.

SON DAKİKA! Bakan Ziya Selçuk resmen açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? Yazın okul ve ders olacak mı? Okullar hangi tarihte başlayacak?
SON DAKİKA