Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan 2021 yaz tatili için açıklama: Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milyonlarca öğrenci eğitim hayatına devam ederken yaz tatili ve okullar ile ilgili gelen son açıklamaları merak ediyor. Şu an da 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitime devam ederken yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar zaman kapanacak sorusuna yanıt aranıyor. Uzaktan eğitim sürecinin ardından uzun bir tatil hayali kuran öğrenciler ve velileri detayları sorguluyor. Bu sene 15 gün sürmesi beklenen yarıyıl yani sömestr tatili, Nisan ara tatili ile birleştirilmiş ve üç hafta uygulanmıştı. Buna göre; Yaz tatili ne zaman başlıyor, okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylarıyla tüm açıklamalar…

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından gelen, okulların kapanacağı tarih ve yaz tatili açıklamasının detayları şöyle;