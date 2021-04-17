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Giriş Tarihi: 15.04.2021 17:48 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 20:37

Milli Eğitim Bakanı 'tan için flaş açıklama! 2021 başlayacak, ?

Milli Eğitim Bakanı tarafından gelen ve okulların kapanacağı tarih ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. İlk dönemi geride bırakan öğrenciler uzaktan eğitim sonrasında yaz tatilini merakla bekliyor. Bu sene 15 gün sürmesi beklenen yarıyıl yani sömestr tatili, Nisan ara tatili ile birleştirilmiş ve üç hafta uygulanmıştı. Öte yandan şu an 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitime devam ederken gözler , sorusunun yanıtına çevrildi. Bakan Selçuk'tan beklenen yaz tatili için flaş açıklama gelirken yaz tatili ne zaman başlıyor sorusu da yanıt buldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

Eğitim hayatına devam eden öğrenciler ve okulların kapanacağı tarih ile ilgili tüm detayları öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz günlerde konuya yönelik açıklama MEB Bakanı 'tan gelirken başlıyor sorusu yanıt bulmuştu. Koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışı sebebiyle bu yıl üç hafta süren yarıyıl tatili nedeniyle Nisan ara tatilinin iptal edildiğini duyurmuştu. 2021 yaz tatili için tarih vererek Temmuz ayını işaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarını peş peşe duyurdu.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milyonlarca ilkokul, lise ve ortaokul öğrencilerini yakından ilgilendiren detayı şöyle;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili için flaş açıklama! 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?

MEB'DEN TATİL KARARI: 2 TEMMUZ'A KADAR YOK

Milli Eğitim Bakanı , ara tatille ilgili "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." dedi.

illerdeki tablonun değişmesi halinde kapatma kararlarına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, buna ilin hıfzıssıhha kurulunun genel tabloya bakarak karar vereceğini, otomatik kapanma diye bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

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