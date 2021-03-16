Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Okullar ne zaman açılacak, 5. 6. 7.ve 9. 10. ve 11. sınıflar açıldı mı? Okullarda hangi illerde ve sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor?

, 5. 6. 7.ve 9. 10. ve 11. sınıflar açıldı mı? Okullarda hangi illerde ve sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısında koronavirüs tedbirleri ele alınacakken okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Sosyal hayatta kademeli normalleşmenin başlamasına karar verilirken , 5. 6. 7. sınıflar ve 9. 10. ve 11. sınıflar açıldı mı, hangi illerde yüz yüze eğitim başlıyor gibi sorulara yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'ta İlkokul 1,2,3,4. ile sınav yılı olan 8-12 sınıflar ve uygulamalı eğitim veren liselerin açılması kararı alınmıştı. Bugün yeni Kabine Toplantısı ile birlikte yüz yüze eğitime geçemeyen için ile ilgili açıklama bekleniyor. İşte tarafından yapılan açıklama ile okulların son durumu!

Giriş Tarihi: 16.03.2021 22:46 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 22:47
Okullar ne zaman açılacak, 5. 6. 7.ve 9. 10. ve 11. sınıflar açıldı mı? Okullarda hangi illerde ve sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor?

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili olarak son gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak Kabine Toplantısı ile risk grubuna göre iller ayrılırken ilkokul 1,2,3,4. ile birlikte 8 ve 12. sınıflar okula başlatılmış gözler diğer sınıflar için açılacak mı, ne zaman açılacak sorusunun yanıtına çevrilmişti. Öte yandan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "İl bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır." İfadelerini kullandı. Yeni Kabine Toplantısı ile , yüz yüze eğitim hangi illerde başlıyor, 5. 6. 7. sınıflar ve 9. 10. ve 11. sınıflar açıldı mı gibi soruların yanıt bulması bekleniyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak okul öncesi, ilkokul, 8. Ve 12. Sınıflarda yüz yüze eğitim başlatılırken diğer sınıflarda il bazlı olarak kademeli normalleşme adımları ile karar aşamasına geçilmişti. Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili detaylar şöyle;

Okullar ne zaman açılacak, 5. 6. 7.ve 9. 10. ve 11. sınıflar açıldı mı? Okullarda hangi illerde ve sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mevcut uygulamanın devam edeceğini ve illerdeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtti.

OKULLAR HANGİ İLLERDE, KAÇINCI SINIFLARA AÇILDI?

En son gerçekleşen (1 Mart 2021) Kabine Toplatısı ile düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek. Düşük ve orta riskli illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze ve 3 gün uzaktan eğitim yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Okullar ne zaman açılacak, 5. 6. 7.ve 9. 10. ve 11. sınıflar açıldı mı? Okullarda hangi illerde ve sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor?

ORTAOKULLAR VE LİSELER İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler ve velileri tarafından konusu hakkında araştırmalar artış gösterirken 'den son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, haftada kaç gün okula gidilecek ve yüz yüze sınavlar nasıl olacak sorularına yanıt verildi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.

Okullar ne zaman açılacak, 5. 6. 7.ve 9. 10. ve 11. sınıflar açıldı mı? Okullarda hangi illerde ve sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor?

Buna göre, 15 Şubat 2021 itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Türkiye genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi nedeniyle 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alınarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi.

Buna göre, bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullardaki 1. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi, 2. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi ve yabancı dil, 3. sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, yabancı dil ve fen bilimleri, 4. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi yüz yüze yapılacak.

Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirilecek. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yüz yüze eğitimle olacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim yapılacak.

Düşük ve orta riskli illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze ve 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Bu sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze yapılacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bu sınıflarda sadece uzaktan eğitim gerçekleştirilecek.

Okullar ne zaman açılacak, 5. 6. 7.ve 9. 10. ve 11. sınıflar açıldı mı? Okullarda hangi illerde ve sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Vaka sayılarında yaşanan artış ve mutasyonlu virüsün yayılım hızı, bazı tedbirlere geri dönülmesi ihtimalini yeniden gündeme getirdi. En son kademeli normalleşme adımları atılmıştı.

Son veriler kapsamından risk haritası yenilenecek ve buna göre olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Sokak kısıtlamaları, restoran ve kafelerin durumuyla, yüz yüze eğitimle ilgili kararlar illerin durumuna göre güncellenecek.

HARİTA GÜNCELLENİYOR

Riskin arttığı illerde kısıtlamalar da artacak. Güncellenecek haritada gözler özellikle 3 ilde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Ankara ve İzmir'de olacak.

SON DAKİKA