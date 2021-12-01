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Haberler Galeri Okullar, öğretmenler ve öğrenciler için yepyeni bir Milli Eğitim dönemi! Tüm detaylar SABAH'ta
Giriş Tarihi: 01.12.2021 07:07 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 07:26

Okullar, öğretmenler ve öğrenciler için yepyeni bir Milli Eğitim dönemi! Tüm detaylar SABAH'ta

Son dakika haberleri... 7 yıl aradan sonra ilk kez bugün toplanan MEB Şûrası'nda eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için 32 binden fazla görüş 3 gün boyunca tartışılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde toplanan şûrada alınan kararlar, eğitim politikalarını belirlemek için yol haritası niteliğinde olacak. SABAH yeni döneme dair masaya yatırılacak maddelerin detaylarına ulaştı. İşte Milli Eğitimin yeni döneminde okullar, öğretmenler ve öğrenciler için kritik son dakika haberleri...

CEYDA KARAASLAN
BURAK ÇELİK
Okullar, öğretmenler ve öğrenciler için yepyeni bir Milli Eğitim dönemi! Tüm detaylar SABAH’ta

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'en yüksek danışma kurulu' olarak nitelendirilen Milli Eğitim Şûrası 7 yıl aradan sonra ilk kez toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde bugün başlayacak şûra 3 gün sürecek. Ana teması "Eğitimde fırsat eşitliği" olan şûranın gündemi "Temel eğitimde fırsat eşitliği", "Mesleki eğitimin geliştirilmesi" ve "Öğretmenlerin mesleki gelişimi" olarak belirlendi. Edinilen son dakika bilgisine göre Şûra için 32 bin 643 görüş geldi.

Milli eğitim şûraları, eğitim politikalarını belirleyen çok önemli toplantılar. Burada alınan kararlar bağlayıcı oluyor. Son şûra Aralık 2014'te yapılmıştı.

Okullar, öğretmenler ve öğrenciler için yepyeni bir Milli Eğitim dönemi! Tüm detaylar SABAH’ta

MEB ŞURASINDA ALINAN KARARLAR ÖNEMLİ

Milli eğitim şûraları, Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tartışmak ve tavsiye kararları almak üzere toplanıyor. 3 gün boyunca sürecek şûrada kararlar, toplantıya katılan üyelerin oyçokluğuyla alınacak ve tavsiye niteliği taşıyacak.

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Okullar, öğretmenler ve öğrenciler için yepyeni bir Milli Eğitim dönemi! Tüm detaylar SABAH’ta

OKUL ÖNCESİNE ERİŞİM ARTMALI

MEB Şûrası'nda özel ihtisas komisyonlarında görüşülmesi isteğiyle bakanlığa gönderilen "temel eğitimde fırsat eşitliği"ne yönelik önerilerden en dikkat çekenler şöyle:
5 yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100'e ulaştırılması için gerekli fiziki ve beşeri imkânlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkânları artırılmalıdır.

Okullar, öğretmenler ve öğrenciler için yepyeni bir Milli Eğitim dönemi! Tüm detaylar SABAH’ta

Hayırseverlerden gelecek desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi teşvik edilmelidir.
Okul öncesi eğitimin önemi ve eğitime erişim fırsatlarına ilişkin farkındalık çalışmaları (kamu spotu vb.) yapılmalıdır.

Okullar, öğretmenler ve öğrenciler için yepyeni bir Milli Eğitim dönemi! Tüm detaylar SABAH’ta

37-78 aylık özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öncelikle kaynaştırma yoluyla eğitime katılımları sağlanmalıdır.
Kronik rahatsızlığı ve süreğen hastalığı olan öğrenciler için uzaktan canlı dersleri de içerecek harmanlanmış (hibrit) eğitim modelleri geliştirilmelidir.

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