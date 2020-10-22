Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklandı! 2020 YDS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM ile açıklandı! 2020 sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Büyük bir merakla beklenen 2020 ÖSYM tarafından açıklandı. Yabancı dil puanı ve tazminatı için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılım gösteren adaylar, 2020 için heyecanlı bir bekleyiş içerisindeydi. Bu noktada, '2020 YDS sonuçları açıklandı mı?' sorusunun cevabı günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. ÖSYM, YDS sınav sonuçları için adayları daha fazla bekletmeyerek, belirttiği tarihten önce sonuçları erişime açtı. Peki, 2020 YDS sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, ÖSYM AİS ekranı ile ...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 12:28
ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklandı! 2020 YDS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı! Eylül ayının sonlarında düzenlenen sınava katılım gösteren on binlerce aday, hakkında araştırmalarını yoğunlaştırmıştı. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler için ÖSYM'ye çevrilmişti. ÖSYM de adayları daha fazla bekletmeyerek sonuçların bir gün erken olarak erişime açıldığını bildirdi. Yaşanan bu gelişmenin üzerine YDS sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi.

YDS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI! ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ekim 2020 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

İşte, ÖSYM AİS ile 2020 YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer bilgiler;

ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklandı! 2020 YDS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklandı! 2020 YDS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

YDS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.

ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklandı! 2020 YDS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklandı! 2020 YDS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklandı! 2020 YDS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.

SON DAKİKA