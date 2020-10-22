ÖSYM ile YDS sınav sonuçları açıklandı! 2020 YDS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı! Eylül ayının sonlarında düzenlenen sınava katılım gösteren on binlerce aday, YDS sınav sonuçları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırmıştı. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YDS sonuçları için ÖSYM'ye çevrilmişti. ÖSYM de adayları daha fazla bekletmeyerek sonuçların bir gün erken olarak erişime açıldığını bildirdi. Yaşanan bu gelişmenin üzerine YDS sınav sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösterdi.

YDS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI! ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ekim 2020 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

İşte, ÖSYM AİS ile 2020 YDS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer bilgiler;