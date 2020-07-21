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ile sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? 2020 sorgulama nasıl yapılır?

sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, son günlerin en çok araştırılan başlıkları arasında öne çıkıyor. Zira, üniversite sınavı sonuçları kapsamında merakla beklenilen tarihe çok az bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci, 'den yapılacak olan ' açıklandı' açıklamasını bekliyor. ÖSYM'den de konuyla ilgili açıklama yapılırken açıklanma tarihi duyuruldu. Peki, 2020 YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte, YKS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ve ÖSYM sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 07:19 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 07:19
YKS sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında sonuçlar için en kritik haftaya girildi. Temmuz ayının sonları yaklaşırken aday öğrencilerin 2020 sonuçları için heyecan dolu bekleyişi de her geçen gün artıyor. Üniversite sınavı sonucu ile beraber tercihlerde kullanılacak olan puanlar belli olacak ve öğrencilerin istedikleri üniversiteye girip giremeyecekleri netleşecek. Bu doğrultuda, 'nin daha önceden duyurduğu sonuçları tarihi de giderek yaklaşıyor.

YKS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU TARİHİ!

Aday öğrenciler için müjdeli haber 'den geldi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanma tarihi paylaşıldı.

YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bununla beraber, üniversite sınavı sonucu sorgulama sayfası üzerindeki hareketlilik de arttı. Belirli aralıklarla ÖSYM AİS sayfasını kontrol eden adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, YKS üniversite sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

İşte, 2020 YKS sonuçları tarihi ve ÖSYM sorgulama ekranı;

YKS sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin resmi internet sitesinden yayınladığı takvime göre iki milyonu aşkın adayın katılım sağladığı için tarih verildi.

, 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

ÖSYM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAKTIR?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

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YKS sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS sonuçları ne zaman, bu hafta hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. , tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.

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