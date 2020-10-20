ÖSYM tarih verdi: 2020 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları için heyecan dorukta! Eylül ayının sonunda düzenlenen sınava katılım gösteren on binlerce aday, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Öyle ki, adayların istedikleri yabancı dil puanını alıp alamayacakları 2020 YDS sınav sonuçları ile belli olacak. Hâl böyle olunca da, '2020 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. ÖSYM'den sonuçların açıklanacağı tarih hakkında açıklama geldi. Peki, 2020 YDS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve sorgulama nasıl yapılır? Detaylar şu şekilde;