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Haberler Galeri Flaş! Son Dakika Haberleri | Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

Flaş! Son Dakika Haberleri | Okullar ne zaman açılacak? ’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

genelinde milyonlarca öğrencinin aklında aynı soru var: Okullar ne zaman açılacak? Corona virüsü önlemleri kapsamında, salgının başladığı ilk günlerde okullar tatil edilmiş ve sistemine geçilmişi. Dün gerçekleştirilen toplantısı, okul tatili uzadı mı sorusunun yanıtını merak edenlerin odak noktası olmuştu. Peki, konu ile ilgili son dakika gelişmeleri neler ve okullar ne zaman açılacak, okul tatili uzatıldı mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihini ilk dönemde olarak açıklarken, Koronavirüs tavsiyesi ile bu tarihin değişebileceğini belirtmişti. Veliler ve öğrenciler, 30 Nisan'a 2 gün kala Türkiye, Okullar ne zaman açılacak? Ve 30 Nisan'da okullar açılıyor mu? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizde, konu ile ilgili detaylar yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 08:57
Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin merakla beklediği okulların açılış tarihi için geri sayım başladı. Corona virüsü salgınının ilk günlerinde okullar tatil edildikten sonra EBA ile sistemine geçilmişti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs tavsiyesi üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı tarihi olarak açıklamıştı. Peki, konu ile ilgili yeni bir karar var mı ve okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan'da sona ermesi gereken okul tatilinin uzaması yönünde Bilim Kurulu tavsiyesi verileceği tahmin ediliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 30 NİSAN'DAKİ TATİL UZAYACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okulların ne zaman açılacağı hakkındaki soruya da cevap vermişti.

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

Okulların 'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bu kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün paydaşların bir arada olduğu istişarelerle verdiklerini aktardı.

Okullar hangi ayda açılırsa açılsın hazır olmanın önemine işaret eden Selçuk, şöyle devam etti:

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Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

"Bizim için mayıs, haziran ayları çok önemli. 'nun tavsiyelerine bağlı olarak dünyadaki ve 'deki duruma bakarak mayıs, haziran aylarını değerlendirmek bizim açımızdan çok kritik. Diyelim ki bu tür bir durum söz konusu olmadı. O zaman bizim için temmuz ve ağustos ayları, daha çok tatil olarak değerlendirmek istediğimiz aylar. O nedenle ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz. Bu senaryo gerçekleşmezse eylül ve ekim ayları bizim açımızdan çok kritik..."

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

"Hem mayıs, haziran önemli hem de eylül, ekim önemli. Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır. Bu belirsizliğin sürmesini istemiyoruz. Bir an önce netleşmesi için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçler yeniden masaya yatırılacak ve çok kısa bir zamanda kamuoyu ile bunu paylaşma imkânımız olacak."

Selçuk, telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini bildirdi.

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili bir soru üzerine Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme ve bayram sonrasına ilişkin mesajlarını dile getirerek, "Bu mesajlar çerçevesinde de eğitimde de normalleşme ve aşama aşama da olsa belirli iş ve işlemleri hayata geçirme planlamalarımız var..."

"Çok kısa bir süre içinde hem sınavlarla hem başka hususlarla ilgili ki zaten LGS açısından bakıyoruz meseleye. LGS ile ilgili neyi nasıl yapacağımız konusunda çok kısa süre içerisinde çok daha teknik ve ayrıntılı bilgileri paylaşacağız." diye konuştu.

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

''Eğitimde normale dönüş için farklı adımlar planlandı''

Salgın sonrası eğitimde normale dönüşle ilgili takvimin sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu hafta bu konuyla ilgili detaylı çalışmalar yoğunlaşmaya başladı. İster yaş gruplarına, sınıf gruplarına, isterse bazı eğitim öğretim kademelerinin düzenlenmesine ilişkin farklı adımlar planladık. Bu adımların hangisini nasıl yapacağımızı,

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

Son Dakika Haberi: Okullar ne zaman açılacak? 30 Nisan’da okullar açılacak mı, tatil uzadı mı?

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşacak bir istişari toplantı neticesinde sonuçlandırırız ve kamuoyuyla paylaşırız."

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