Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin aklında aynı soru var: Okullar ne zaman açılacak? Corona virüsü önlemleri kapsamında, salgının başladığı ilk günlerde okullar tatil edilmiş ve uzaktan eğitim sistemine geçilmişi. Dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı, okul tatili uzadı mı sorusunun yanıtını merak edenlerin odak noktası olmuştu. Peki, konu ile ilgili son dakika gelişmeleri neler ve okullar ne zaman açılacak, okul tatili uzatıldı mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılma tarihini ilk dönemde 30 Nisan olarak açıklarken, Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesi ile bu tarihin değişebileceğini belirtmişti. Veliler ve öğrenciler, 30 Nisan'a 2 gün kala Türkiye, Okullar ne zaman açılacak? Ve 30 Nisan'da okullar açılıyor mu? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizde, konu ile ilgili detaylar yer almaktadır.