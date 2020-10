SON DAKİKA HABERİ! Ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak, Diğer sınıflar hangi tarihte okula gidecek? MEB 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman gidecek?

Selçuk, diğer kademelerle ilgili de kademeli ve seyreltilmiş bir model mi düşünüleceği sorusu üzerine şu an için böyle düşünüldüğünü söyledi. Selçuk, il hıfzıssıhha kurulları eğitimle ilgili tavsiyede bulunursa bunu dikkate alacaklarını belirtti. Selçuk, 'Her ilde her şey aynı olacaktır, böyle bir katiyetle konuşamayız. Biz duruma bakarak esnek bir değerlendirme yapmak zorundayız' sözlerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi.

MEB, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.