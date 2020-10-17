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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ! Ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak, Diğer sınıflar hangi tarihte okula gidecek? MEB 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman gidecek?

HABERİ! Ortaokullar ve liseler için , Diğer sınıflar hangi tarihte okula gidecek? MEB 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman gidecek?

sorusunun yanıtı, şu sıralarda gündemin en önemli başlıklarından birisi olarak öne çıkıyor. Zira, İlkokul 1. sınıfların ardından 2. 3. 4. 8. ve lise 12. sınıflar da geçtiğimiz hafta okula başladı. Hâl böyle olunca, diğer sınıfların durumu merak konusu oldu. Bu noktada, '5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?' sorusuna cevap aranmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili açıklaması geldi. Peki, ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak? ? Son dakika gelişmeleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 04:01 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 18:10
SON DAKİKA HABERİ! Ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak, Diğer sınıflar hangi tarihte okula gidecek? MEB 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman gidecek?

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz hafta itibarı ile ülke genelinde yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra, ilkokul 2. 3. 4.; ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başladı. Hâl böyle olunca, diğer sınıfların ne zaman okula başlayacağı gündemin en çok merak edilen konularından birisi oldu. Zira, henüz yüz yüze eğitime başlayamamış ve uzaktan eğitimde olan 5. 6. 7. 9. 10. ve 11. sınıflar bulunuyor ve bunların hangi tarihte başlayacağı gerek öğrenciler gerekse aileleri için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

ORTAOKULLAR VE LİSELER İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından diğer sınıfların durumuna ilişkin açıklaması yapıldı. Bakan Koca, kendisine yöneltilen, 'Diğer sınıflar için , yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

5. 6. 7. VE 9. 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

Haberimizden, diğer sınıflar için okulların açılması hakkında son dakika gelişmelerini bulabilir ve merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

SON DAKİKA HABERİ! Ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak, Diğer sınıflar hangi tarihte okula gidecek? MEB 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman gidecek?

Koca, Bilim Kurulu'nun yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin görüşü olup olmadığına ilişkin soru üzerine,

"Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. Bilim Kurulu'nda da bugün konuşulmuş oldu. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili biz vaka seyrini, sayılarını tekrar değerlendirip, gerektiğinde kademeli olarak bir geçiş yapılacağı zaten söylenmişti, kademeli geçişe de geçmiş olacağız. Burada özellikle salgının seyri ve de yüz yüze eğitimle öğrencilerin o yaş gruplarındaki dağılımın, nasıl şekillendiğini gördükten sonra gündeme alınmış olur. Dolayısıyla önümüzdeki iki, üç haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu'nun da bugün değerlendirmesi bu şekilde oldu." diye konuştu.

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SON DAKİKA HABERİ! Ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak, Diğer sınıflar hangi tarihte okula gidecek? MEB 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman gidecek?

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimin diğer kademelerde ne zaman başlayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

'Diğer sınıflarla ilgili birkaç hafta sonra tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bir takvim yok, olamaz çünkü vaka sayısının seyrini bilemiyorum. Bilim Kurulu'nun bir ay sonrası için ne diyeceğini bilemiyorum, onlar da izliyorlar, onlar da şu an bilmiyorlar. Bunu bilmezken 'şöyle olacak' demek çok doğru değil. Biz büyük bir sorumluluk altındayız ve bu sorumluluk altında da çok dikkatli karar vermeliyiz. Amacımız, temennimiz hepsini açmak.'

SON DAKİKA HABERİ! Ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak, Diğer sınıflar hangi tarihte okula gidecek? MEB 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman gidecek?

Selçuk, diğer kademelerle ilgili de kademeli ve seyreltilmiş bir model mi düşünüleceği sorusu üzerine şu an için böyle düşünüldüğünü söyledi. Selçuk, il hıfzıssıhha kurulları eğitimle ilgili tavsiyede bulunursa bunu dikkate alacaklarını belirtti. Selçuk, 'Her ilde her şey aynı olacaktır, böyle bir katiyetle konuşamayız. Biz duruma bakarak esnek bir değerlendirme yapmak zorundayız' sözlerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Bakanlığı (), okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi.

, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

SON DAKİKA HABERİ! Ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak, Diğer sınıflar hangi tarihte okula gidecek? MEB 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman gidecek?

Selçuk, diğer kademelerle ilgili de kademeli ve seyreltilmiş bir model mi düşünüleceği sorusu üzerine şu an için böyle düşünüldüğünü söyledi. Selçuk, il hıfzıssıhha kurulları eğitimle ilgili tavsiyede bulunursa bunu dikkate alacaklarını belirtti. Selçuk, 'Her ilde her şey aynı olacaktır, böyle bir katiyetle konuşamayız. Biz duruma bakarak esnek bir değerlendirme yapmak zorundayız' sözlerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Bakanlığı (), okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi.

, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

SON DAKİKA HABERİ! Ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak, Diğer sınıflar hangi tarihte okula gidecek? MEB 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman gidecek?

Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek.

İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak.

İmam hatip ortaokulu 8'inci sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

SON DAKİKA HABERİ! Ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak, Diğer sınıflar hangi tarihte okula gidecek? MEB 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman gidecek?

Lise hazırlık sınıflarında ve 12'inci sınıflarda ise haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak.

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