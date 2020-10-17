SON DAKİKA HABERİ! Ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak, Diğer sınıflar hangi tarihte okula gidecek? MEB 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar okula ne zaman gidecek?

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz hafta itibarı ile ülke genelinde yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra, ilkokul 2. 3. 4.; ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başladı. Hâl böyle olunca, diğer sınıfların ne zaman okula başlayacağı gündemin en çok merak edilen konularından birisi oldu. Zira, henüz yüz yüze eğitime başlayamamış ve uzaktan eğitimde olan 5. 6. 7. 9. 10. ve 11. sınıflar bulunuyor ve bunların hangi tarihte başlayacağı gerek öğrenciler gerekse aileleri için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

ORTAOKULLAR VE LİSELER İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından diğer sınıfların durumuna ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Bakan Koca, kendisine yöneltilen, 'Diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlayacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

5. 6. 7. VE 9. 10. 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA GİDECEK?

Haberimizden, diğer sınıflar için okulların açılması hakkında son dakika gelişmelerini bulabilir ve merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.