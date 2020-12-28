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... MEB'den uzaktan eğitim ve okullar açıklaması! ve uzaktan (online) eğitim ne zaman bitecek?

haberleri... Aralık ayının sonlarına gelinirken okulların ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığından okulların açılması hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapılırken yüz yüze uygulanması beklenen okul sınavlarının da ertelendiği bildirildi. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin üzerine, okulların açılacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, ve online (uzaktan) eğitim ne zaman bitecek? Detaylar ve MEB'in açıklaması haberimizde.

Giriş Tarihi: 28.12.2020 06:21 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 06:21
SON DAKİKA... MEB'den uzaktan eğitim ve okullar açıklaması! Okullar ne zaman açılacak ve uzaktan online eğitim ne zaman bitecek?

Son dakika haberleri... Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda uzaktan eğitim devam ediyor. Aralık ayının sonlarına gelinirken gerek öğrenciler gerekse veliler tarafından konuya yönelik araştırmalar hız kazandı. Bu noktada, ' ve uzaktan eğitim ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklama yapılırken online (uzaktan) eğitimin uzatıldığı bildirildi. MEB'in açıklamasında okulların açılacağı tarih de duyuruldu. İşte, MEB'in okullar ne zaman açılacak sorusu hakkında yaptığı açıklama ve o tarih;

SON DAKİKA... MEB'den uzaktan eğitim ve okullar açıklaması! Okullar ne zaman açılacak ve uzaktan online eğitim ne zaman bitecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denildi.

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SON DAKİKA... MEB'den uzaktan eğitim ve okullar açıklaması! Okullar ne zaman açılacak ve uzaktan online eğitim ne zaman bitecek?

25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği bildirildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

SON DAKİKA... MEB'den uzaktan eğitim ve okullar açıklaması! Okullar ne zaman açılacak ve uzaktan online eğitim ne zaman bitecek?

OKUL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği yüz yüze sınavlar hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, yüz yüze uygulanması beklenen okul sınavlarının iptal edildiği vurgulanırken karne notları hakkında detaylar paylaşıldı.

Bakan Selçuk, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarının bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden verileceğini ifade ederken şu mesajı paylaştı:

SON DAKİKA... MEB'den uzaktan eğitim ve okullar açıklaması! Okullar ne zaman açılacak ve uzaktan online eğitim ne zaman bitecek?

"Sevgili öğrencilerimiz, biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiye yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.

Bu yıl olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.

Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz. Güzel bir gün diliyorum."

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