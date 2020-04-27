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nedir? MEB'ten açıklaması: işlemi nasıl yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde devletin her kademesinde corona virüse karşı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğrencilerin öğrenimlerini tamamlaması için yeniliklere devam ediyor. Az önce açıklanan bilgisine göre , öğrencilerin erişimine açıldı. 490 sorudan oluşan ilk paket 9 Nisan'da yayınlanmıştı. İkinci Soru Destek Paketi de 750 sorudan oluşuyor. ?

Giriş Tarihi: 27.04.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 12:26
Soru Destek Paketi nedir? MEB'ten son dakika açıklaması: Soru Destek Paketi giriş işlemi nasıl yapılıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde devletin her kademesinde corona virüse karşı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğrencilerin öğrenimlerini tamamlaması için yeniliklere devam ediyor. Az önce açıklanan bilgisine göre , öğrencilerin erişimine açıldı. 490 sorudan oluşan ilk paket 9 Nisan'da yayınlanmıştı. İkinci Soru Destek Paketi de 750 sorudan oluşuyor. ?

Soru Destek Paketi nedir? MEB'ten son dakika açıklaması: Soru Destek Paketi giriş işlemi nasıl yapılıyor?

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu olarak okul dışında, uzaktan devam eden eğitim sürecinde öğrencilere ihtiyaç duydukları desteği sağlamak için özel bir çaba sarf ediyor.

Lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk tekrar testlerinden oluşan , 9 Nisan'da yayımlanmıştı. 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketi de bugün paylaşıldı. Böylece lise öğrencileri için bir ayda tüm derslerden yayımlanan soru sayısı 1.240'a ulaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda verdikleri desteği sürekli artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Lise öğrencileri için ilk grup çalışma sorularını bu ay içerisinde yayımladıklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

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Soru Destek Paketi nedir? MEB'ten son dakika açıklaması: Soru Destek Paketi giriş işlemi nasıl yapılıyor?

"Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9, 10, 11 ve 12.sınıfların birinci dönemine ait derslerin birinci ünitelerinin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan ikinci soru destek paketini de bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Öğrencilerimizin belirsizlik duygusuna kapılmadan, rahat bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun için ne gerekliyse yapmaya gayret ediyoruz. Bundan sonraki soru destek paketlerini ünite bazında hazırlayacağız. Böylece öğrencilerimiz eksiklerini daha iyi görme ve telafi etme imkânı bulacaktır."

Soru Destek Paketi nedir? MEB'ten son dakika açıklaması: Soru Destek Paketi giriş işlemi nasıl yapılıyor?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrenciler için soru desteklerini artırdıklarını belirten Bakan Selçuk, "Daha önce ayda bir örnek soru kitapçığı yayınlıyorduk. Uzaktan eğitim döneminde bu desteği ayda ikiye çıkardık. Bu süreçte fedakarca çalışan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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