Giriş Tarihi: 04.03.2023 16:17
Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
16:23
Sosyal medya yine yanılttı: Coğrafya ve jeoloji derslerinin kaldırıldığı iddia edilmişti... İşte gerçek
6 ve 7 Şubat tarihlerinde gerçekleşen 2 büyük depremin ardından sosyal medyada yayımlanan birçok gerçek dışı haberden biri de ortaöğretimde coğrafya ve jeoloji derslerinin kaldırıldığına yönelik paylaşımlar oldu. Coğrafya dersi ortaöğretimdeki okul türü fark etmeksizin tüm öğrenciler için 9 ve 10'uncu sınıflarda zorunlu ortak dersler kapsamında. Jeoloji ise içeriği ve kapsamı genişletilerek coğrafya dersine aktarıldı.