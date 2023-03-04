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Haberler Galeri Sosyal medya yine yanılttı: Coğrafya ve jeoloji derslerinin kaldırıldığı iddia edilmişti... İşte gerçek
Giriş Tarihi: 04.03.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 16:23

Sosyal medya yine yanılttı: Coğrafya ve jeoloji derslerinin kaldırıldığı iddia edilmişti... İşte gerçek

6 ve 7 Şubat tarihlerinde gerçekleşen 2 büyük depremin ardından sosyal medyada yayımlanan birçok gerçek dışı haberden biri de ortaöğretimde coğrafya ve jeoloji derslerinin kaldırıldığına yönelik paylaşımlar oldu. Coğrafya dersi ortaöğretimdeki okul türü fark etmeksizin tüm öğrenciler için 9 ve 10'uncu sınıflarda zorunlu ortak dersler kapsamında. Jeoloji ise içeriği ve kapsamı genişletilerek coğrafya dersine aktarıldı.

CEYDA KARAASLAN
Sosyal medya yine yanılttı: Coğrafya ve jeoloji derslerinin kaldırıldığı iddia edilmişti... İşte gerçek

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre; Talim ve Terbiye Kurulu'nun 24 Nisan 1992 tarihli ve 99 sayılı kararı ile Ders Geçme ve Kredi Sistemi'ni uygulayan orta dereceli okulların lise seçmeli dersler grubu arasında yer alan Jeoloji 1 Dersi Öğretim Programı 1991-1992 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere kabul edildi.

Sosyal medya yine yanılttı: Coğrafya ve jeoloji derslerinin kaldırıldığı iddia edilmişti... İşte gerçek

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları'nın hazırlık, 9, 10 ve 11 sınıflarına ait haftalık ders çizelgelerinde Jeoloji dersine, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 19 Ağustos 1998 tarihli ve 174 sayılı kararı ile kabul edilen seçmeli ders olarak yer verildi.

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Sosyal medya yine yanılttı: Coğrafya ve jeoloji derslerinin kaldırıldığı iddia edilmişti... İşte gerçek

2005'TE KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Talim ve Terbiye Kurulu'nun 14 Temmuz 2005 tarihli ve 193 sayılı kararı ile kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları haftalık ders çizelgelerinde ise Jeoloji dersine isim olarak yer verilmedi. Bu dersin içeriği genişletilerek tüm lise türlerinde zorunlu ders olarak okutulan Coğrafya dersine aktarıldı. Böylelikle jeoloji ile ilgili içerik temel eğitim düzeyinde Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen bilimleri derslerinin ilgili kazanımların üstüne inşa edildi ve tüm lise türlerinde 9 ve 10'uncu sınıftaki zorunlu coğrafya derslerine aktarılarak konuyla ilgili tüm lise öğrencilerin bilinçlendirilmesinin yolu açıldı. Özetle jeoloji dersi hiçbir dönemde zorunlu olarak okutulmadı. Sadece kısa bir dönem seçmeli olarak okutuldu. Ancak 2005 yılında dersin ve müfredatın içeriği zorunlu coğrafya dersine aktarılarak tüm öğrencilerin kültürlenmesi sağlandı.

Sosyal medya yine yanılttı: Coğrafya ve jeoloji derslerinin kaldırıldığı iddia edilmişti... İşte gerçek

COĞRAFYA ORTAOKULDA ZORUNLU

Coğrafya dersi ise ortaöğretimdeki okul türü fark etmeksizin tüm öğrenciler için 9 ve 10'uncu sınıflarda zorunlu ortak dersler kapsamında yer alıyor. Bununla birlikte ortaöğretim düzeyinde coğrafya dersinin yanı sıra jeoloji ile ilgili konular disiplinlerarası bir yaklaşım ile matematik, fizik gibi farklı derslerde gerçek yaşam durumlarına uygun örneklerle de işleniyor.

Sosyal medya yine yanılttı: Coğrafya ve jeoloji derslerinin kaldırıldığı iddia edilmişti... İşte gerçek

LİSELERDE DURUM NE?

Coğrafya dersi sosyal bilimler liselerinde zorunlu, diğer lise türlerinde ise 11 ve 12'nci sınıflarda öğrenci talebine bağlı seçilen dersler arasında yer alıyor. YKS sınavında eşit ağırlık veya sözle puana göre meslek seçimi yapacak olan öğrenciler de 11 ve 12'nci sınıflarda coğrafya dersini seçmeli olarak almaları gerekiyor.

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