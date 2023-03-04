Sosyal medya yine yanılttı: Coğrafya ve jeoloji derslerinin kaldırıldığı iddia edilmişti... İşte gerçek

2005'TE KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Talim ve Terbiye Kurulu'nun 14 Temmuz 2005 tarihli ve 193 sayılı kararı ile kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları haftalık ders çizelgelerinde ise Jeoloji dersine isim olarak yer verilmedi. Bu dersin içeriği genişletilerek tüm lise türlerinde zorunlu ders olarak okutulan Coğrafya dersine aktarıldı. Böylelikle jeoloji ile ilgili içerik temel eğitim düzeyinde Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen bilimleri derslerinin ilgili kazanımların üstüne inşa edildi ve tüm lise türlerinde 9 ve 10'uncu sınıftaki zorunlu coğrafya derslerine aktarılarak konuyla ilgili tüm lise öğrencilerin bilinçlendirilmesinin yolu açıldı. Özetle jeoloji dersi hiçbir dönemde zorunlu olarak okutulmadı. Sadece kısa bir dönem seçmeli olarak okutuldu. Ancak 2005 yılında dersin ve müfredatın içeriği zorunlu coğrafya dersine aktarılarak tüm öğrencilerin kültürlenmesi sağlandı.

