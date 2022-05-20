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Haberler Galeri ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 2022 TARİHİ! YKS sınav yerleri belli oldu mu; YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 14:05

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 2022 TARİHİ! YKS sınav yerleri belli oldu mu; YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavına az bir zaman kaldı. Haziran ayında üç oturum halinde yapılacak olan sınav öncesinde adaylar YKS sınav giriş belgesinin yayımlanmasını bekliyor. TYT, AYT ve YDT oturumları şeklinde yapılacak olan üniversite sınavı YKS 2022 tarihi belli olmuştu. Peki; YKS sınav yerleri belli oldu mu; YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte bilgiler.

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 2022 TARİHİ! YKS sınav yerleri belli oldu mu; YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan üniversite sınavı Haziran ayında yapılacak. Bu noktada; sınav esnasında adayların YKS giriş belgesini yanlarında bulundurmaları gerekirken "YKS sınav yerleri belli oldu mu; YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" sorularına yanıt aranıyor. Peki; YKS ne zaman yapılacak, sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı!

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 2022 TARİHİ! YKS sınav yerleri belli oldu mu; YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

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ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 2022 TARİHİ! YKS sınav yerleri belli oldu mu; YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

TARİH BELLİ OLMADI

2022 YKS oturumlarına ait sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceği

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 2022 TARİHİ! YKS sınav yerleri belli oldu mu; YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 2022 TARİHİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 2022 TARİHİ! YKS sınav yerleri belli oldu mu; YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite sınavı YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

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