Giriş Tarihi: 21.05.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 15:37

YKS 2022 başvuru kılavuzu: Üniversite sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? Üniversite sınavı tarihi 2022

YKS 2022 sınavlarına az bir süre kaldı. Her yıl ÖSYM tarafından üniversite sınavı düzenleniyor. Düzenlenen sınavla birlikte milyonlar üniversiteye girmeye hak kazanıyor. Adaylar da YKS sınav giriş belgesi için beklemeye geçti. Sınav giriş belgesi, YKS sınav giriş yerlerinin belirlendiği anlamına geliyor. Üniversite sınavı içerisinde üç sınav bulunuyor. AYT, TYT ve YDT oturumlarıyla sınav puanı belirlenecek. Üniversite sınavı 2022 için son düzlüğe böylece girildi. Peki, YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar…