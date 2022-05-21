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Haberler Galeri YKS 2022 başvuru kılavuzu: Üniversite sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? Üniversite sınavı tarihi 2022
Giriş Tarihi: 21.05.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 15:37

YKS 2022 başvuru kılavuzu: Üniversite sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? Üniversite sınavı tarihi 2022

YKS 2022 sınavlarına az bir süre kaldı. Her yıl ÖSYM tarafından üniversite sınavı düzenleniyor. Düzenlenen sınavla birlikte milyonlar üniversiteye girmeye hak kazanıyor. Adaylar da YKS sınav giriş belgesi için beklemeye geçti. Sınav giriş belgesi, YKS sınav giriş yerlerinin belirlendiği anlamına geliyor. Üniversite sınavı içerisinde üç sınav bulunuyor. AYT, TYT ve YDT oturumlarıyla sınav puanı belirlenecek. Üniversite sınavı 2022 için son düzlüğe böylece girildi. Peki, YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar…

YKS 2022 başvuru kılavuzu: Üniversite sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? Üniversite sınavı tarihi 2022

ÖSYM her yıl üniversite sınavı düzenliyor. Sınavlar Haziran ayında yapılıyor. Sınava bu kadar az kalmışken öğrenciler "YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu" sorusunu yöneltiyor. Sınava girmek için zoraki olan YKS sınav giriş belgesi gerekiyor. Böylece gelecek sene üniversiteye başlayacak öğrenciler bu sınavla belli edilecek. Peki, YKS sınav tarihi ne zaman?

YKS 2022 başvuru kılavuzu: Üniversite sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? Üniversite sınavı tarihi 2022

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerlerinin ne zaman belirleneceğine dair bir açıklama henüz ÖSYM'den gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

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YKS 2022 başvuru kılavuzu: Üniversite sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? Üniversite sınavı tarihi 2022

2022 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

YKS 2022 başvuru kılavuzu: Üniversite sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? Üniversite sınavı tarihi 2022

YKS SINAVLARI NEDİR?

YKS'nin üç sınavı vardır. TYT'de dört test bulunmaktadır. Bunlar Sosyal Bilimler Testi, Türkçe Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi'dir.

YKS 2022 başvuru kılavuzu: Üniversite sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? Üniversite sınavı tarihi 2022

AYT ise Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan kitapçık verilecek. AYT'de adaylar, puan türüne göre sıralanıyor. Bu yüzden adaylar hesaplanması istedikleri puan türüne göre testleri cevaplayacaklar. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık, değerlendirilecek sınav puanlamalarıdır.

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