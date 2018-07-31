YKS sonuçları sonrası üniversite taban puanları rehberi! ÖSYM tercih kılavuzu

Bu sene ilk kez gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları YKS sonuçları belli oldu! Yorucu bir maratonun sonuna gelen öğrenciler gibi aynı şekilde velileri de büyük bir heyecanla YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Peki YKS sonrasında üniversite taban puanları ne zaman belli olacak? ÖSYM 2018 TYT ve AYT tercih kılavuzu açıklandı mı? ÖSYM tarafından geçen sene açıklanan üniversite tercih taban puanlarını özel olarak hazırladık!
Giriş Tarihi: 31.07.2018
10:50
Güncelleme Tarihi: 31.07.2018
10:51