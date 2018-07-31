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sonrası rehberi! tercih kılavuzu

Bu sene ilk kez gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları belli oldu! Yorucu bir maratonun sonuna gelen öğrenciler gibi aynı şekilde velileri de büyük bir heyecanla YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Peki YKS sonrasında ne zaman belli olacak? 2018 TYT ve AYT tercih kılavuzu açıklandı mı? ÖSYM tarafından geçen sene açıklanan üniversite tercih taban puanlarını özel olarak hazırladık!

Giriş Tarihi: 31.07.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 31.07.2018 10:51
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sonrası rehberi! tercih kılavuzu
YKS sonuçları sonrası üniversite taban puanları rehberi! ÖSYM tercih kılavuzu

İşte yüz binlerce öğrencinin büyük bir ilgi ve merakla araştırdığı ÖSYM'nin geçen sene yayınladığı üniversite tercih kılavuzu / üniversite taban puanları...

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sonrası rehberi! tercih kılavuzu
YKS sonuçları sonrası üniversite taban puanları rehberi! ÖSYM tercih kılavuzu
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sonrası rehberi! tercih kılavuzu
YKS sonuçları sonrası üniversite taban puanları rehberi! ÖSYM tercih kılavuzu
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sonrası rehberi! tercih kılavuzu
YKS sonuçları sonrası üniversite taban puanları rehberi! ÖSYM tercih kılavuzu
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sonrası rehberi! tercih kılavuzu
YKS sonuçları sonrası üniversite taban puanları rehberi! ÖSYM tercih kılavuzu
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sonrası rehberi! tercih kılavuzu
YKS sonuçları sonrası üniversite taban puanları rehberi! ÖSYM tercih kılavuzu
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sonrası rehberi! tercih kılavuzu
YKS sonuçları sonrası üniversite taban puanları rehberi! ÖSYM tercih kılavuzu
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