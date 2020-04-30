Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları için SON DAKİKA gelişmesi! Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları için gelişmesi! Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

İlk olarak Çin'in Vuhan şehrinde başlayan ve ülkemizde de görülen corona virüs nedeniyle hükümet sosyal ve maddi önlemler alırken en çok araştırılan konular arasında başvuru sonuçları yer alıyor. Vatandaşlık portal e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlar sonuçların belli olmasını bekliyordu. bilgisine göre 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. 1000 TL sosyal yardım başvurusu hala açık mı? e-Devlet üzerinden yapılan başvuru ekranında birkaç gündür erişim sağlanamıyor. T.C kimlik numaralarına göre başvuru yapan kişilerden bazılarına müjdeli haber geldi. Bu arada Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir evden gelen farklı başvuruların tek başvuru olarak değerlendireleceğini belirtmişti. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 30.04.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 09:46
1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları için SON DAKİKA gelişmesi! Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

Corona virüs tedbirleri gereğince Türkiye'de lokantalar, kafeler, restaurantlar, eğlence alanları, berberber, AVM'ler gibi toplu vakit geçirilen yerlerde kısıtlama getirildi. Bu durum sonucunda maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için koşulsuz, geri ödemesiz paketi açıklandı. 1. ve 2. faz ödemeleri ile pandemi sosyal yardım neticesinde 4 milyondan fazla insana yardım yapıldı. gelişmesine göre açıklanmaya başlandı. Bu durumun ardından vatandaşlar; 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sonrasında paralar nasıl alınacak, ne zaman hesaplara yatacak? sorusu sıkça merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor.

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları için SON DAKİKA gelişmesi! Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

1000 TL SOSYAL YARDIM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

1000 TL SOSYAL YARDIM PANDEMİ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

Sosyal yardımdan kimler faydalanamaz?

Bu noktada Bakan Selçuk'tan kritik açıklamalar geldi. Buna göre aynı haneden başvuru yapanlar tek başvuru altında değerlendirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları için SON DAKİKA gelişmesi! Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı. Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı.

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları için SON DAKİKA gelişmesi! Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

Başvuru yapan hanede yaşayan kişi sayısı ve gelirlerinin kıstaslar arasında olduğu ifade edildi.

Faz 2 kapsamında 19 Nisan itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi yardımın ödemeleri ise 19 Nisan'da başladı. Böylece ilk iki fazdaki yardımlardan 4,4 milyon hane yararlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden dün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı. Gözler şimdi 3. faz sonuçlarının açıklanacağı tarihte.

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları için SON DAKİKA gelişmesi! Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

AYNI HANEDEN YAPILAN 1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI...

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen Sosyal Destek Programı'nın 3. fazında 1000'er lira maddi destek verilecek. Faz 3 kapsamındaki ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek.

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları için SON DAKİKA gelişmesi! Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

KİMLER 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI ALABİLECEK?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.

1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları için SON DAKİKA gelişmesi! Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.

SON DAKİKA