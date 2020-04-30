1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları için SON DAKİKA gelişmesi! Pandemi sosyal yardım başvuru paraları ne zaman ödenecek? E-Devlet…

İlk olarak Çin'in Vuhan şehrinde başlayan ve ülkemizde de görülen corona virüs nedeniyle hükümet sosyal ve maddi önlemler alırken en çok araştırılan konular arasında 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları yer alıyor. Vatandaşlık portal e-Devlet üzerinden pandemi sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlar sonuçların belli olmasını bekliyordu. Son dakika bilgisine göre 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. 1000 TL sosyal yardım başvurusu hala açık mı? e-Devlet üzerinden yapılan başvuru ekranında birkaç gündür erişim sağlanamıyor. T.C kimlik numaralarına göre başvuru yapan kişilerden bazılarına müjdeli haber geldi. Bu arada Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir evden gelen farklı başvuruların tek başvuru olarak değerlendireleceğini belirtmişti. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları…