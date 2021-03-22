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133 mesleğe hibe desteği: O meslekler belli oldu! İşte detaylar...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcanesnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan 133 mesleğe hibe desteği verildiğini ve başvuruların 31 Mart'a kadar süreceğini belirterek, detayları tek tek açıkladı. Bakan Pekcan'ın açıklamalarının ardından söz konusu 133 işkolu merak edilmeye başlandı. Hibe desteği hangi mesleklere verilecek? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 22.03.2021
16:06
Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
16:07
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