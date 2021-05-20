1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son çelik halat montajı yapıldı

Turan, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bu köprünün ülke için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Köprünün birçok işlevi yerine getireceğini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet dönemimizin heyecanlarını bir kenara bırakın, Osmanlı'nın son döneminde bile bu bölgede köprü yapılır mı, tünel olur mu diye projeler, çalışmalar var. Yani 100 yılın değil, birkaç yüzyılın rüyası, bu toprakların konusu. Asya ile Avrupa'yı, aynen tarihte milletimizle Troya'da olduğu gibi bağlayan yer artık burası...