Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yeni haber: Yetkili isim açıkladı
Giriş Tarihi: 18.08.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 11:38

1915 Çanakkale Köprüsü'nden yeni haber: Yetkili isim açıkladı

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı kapsamında, Yülüce köyü mevkisindeki bağlantı yoluna çevreci ses bariyeri yapıldı.

AA
1915 Çanakkale Köprüsü’nden yeni haber: Yetkili isim açıkladı

Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle çalışma yürütülüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden yeni haber: Yetkili isim açıkladı

Her iki yakadaki kuleler arasına mega blokların montajı için mesai harcayan ekipler, karada kalan yol ve ulaşım bağlantı aksı çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
1915 Çanakkale Köprüsü’nden yeni haber: Yetkili isim açıkladı

"Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale ve Savaştepe Otoyol Projesi"nin Malkara ile Çanakkale arasında bulunan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı güzergahta da ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden yeni haber: Yetkili isim açıkladı

Köprü projesinde bulunan çevre koruma faaliyetleri için yüzde 100 çevreci yatırımlar seçildi. Bu kapsamda, köprünün güzergahında en yakın yerleşim birimi olan Yülüce köyü mevkisinden geçen bölüme, bölgede yaşayanların araçların gürültüsünden rahatsız olmaması için 1 kilometre uzunluk ve 3 metre yüksekliğinde bariyer monte edildi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nden yeni haber: Yetkili isim açıkladı

Çalışmayı yapan şirketin Genel Yönetim Direktörü Nejan Hatko, AA muhabirine, bariyerle kara yolu gürültüsünün yaşam alanlarına ulaşmasının önüne geçildiğini söyledi.

Operasyonu 45 günde tamamlayıp hedeflenen gürültü düşüşünü yakaladıklarını vurgulayan Hatko, şöyle konuştu:

"Daha önce birkaç ilimizde uygulaması yapılan kauçuk gürültü bariyerleri, kısa zaman içinde birkaç projede daha görülecektir. Ürünümüz yüzde 100 çevreci olup geri dönüşümlü malzemeden elde edilmiştir ve tüm Avrupa standartlarındaki başarılı test sonuçlarına ve sertifikalara sahiptir."

SON DAKİKA