1915 Çanakkale Köprüsü’nden yeni haber: Yetkili isim açıkladı

Çalışmayı yapan şirketin Genel Yönetim Direktörü Nejan Hatko, AA muhabirine, bariyerle kara yolu gürültüsünün yaşam alanlarına ulaşmasının önüne geçildiğini söyledi.

Operasyonu 45 günde tamamlayıp hedeflenen gürültü düşüşünü yakaladıklarını vurgulayan Hatko, şöyle konuştu:

"Daha önce birkaç ilimizde uygulaması yapılan kauçuk gürültü bariyerleri, kısa zaman içinde birkaç projede daha görülecektir. Ürünümüz yüzde 100 çevreci olup geri dönüşümlü malzemeden elde edilmiştir ve tüm Avrupa standartlarındaki başarılı test sonuçlarına ve sertifikalara sahiptir."