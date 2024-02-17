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Giriş Tarihi: 17.02.2024 07:05 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 07:07

21 iş anlaşması yapıldı: Trilyonluk projede Türklere kapı açıldı

Suudi Arabistan 3 trilyon dolarlık pazara Türkler'i davet etti. 21 iş anlaşması imzalandı. TAV havalimanı ihalesine girecek. Ege Yapı konut üretecek. İstanbul Valiliği beş okulun güçlendirilmesi için fon alıyor

Betül ALAKENT
21 iş anlaşması yapıldı: Trilyonluk projede Türklere kapı açıldı

Suudi Arabistan'ın 3.3 trilyon dolarlık yatırımı içeren Suudi 2030 Vizyonu kapsamında Türk şirketlere kapı açıldı. Suudi Arabistan'ın Neom, Diriyah Gate, Qiddiya ve Kızıldeniz projesi gibi mega projelerinde Türk firmalarının rol alması için birçok alanda işbirliği anlaşmaları imzalandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda 6 mutabakat zaptı ve 21 iş anlaşması yapıldı.

21 iş anlaşması yapıldı: Trilyonluk projede Türklere kapı açıldı

55 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE
Suudi Kalkınma Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre İstanbul Valiliği 5 tane okulun deprem riskinin azaltılması için 55 milyon dolarlık bütçe alacak. Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ile YTÜ Yıldız Teknopark, Regnum, Onur Taahhüt, OPALON ve TOR Holding arasında mutabakat zaptı imzalandı. TASNEE Marketing ile Bayegan, Algihaz ile TAV, Almeknan ile Ege Yapı, Saudi Top Plastic ile Starplas Kimya, Abanmi ile KHPUMA Lift, Alhaytham ile Akkord Madencilik, Alhaytham Group ile Solar Group iş anlaşması imzaladı. UP Saudi Arabia, Bakirci Technical Institute, Yamy Studios ve Gaia Hotels ile; Investment Expert Corporation da Wasata Global ve Buruj Group ile anlaşmaya vardı. CVS Air, Çakır Construction, Cerm-ex Technology, Tatil.com, Paximum, Ugur Law, Extreme Business, Gio Elektrikli Araç, Sigma Process de anlaştı.

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21 iş anlaşması yapıldı: Trilyonluk projede Türklere kapı açıldı

1.240 KİŞİLİK LİSTE OLUŞTU
DEİK Başkanı Nail Olpak, toplantıya çok yüksek bir ilginin olduğunu belirterek, "1.240 kişilik bir liste oluştu. Ancak talep bunun çok üstündeydi. Forum öncesinde sıra oluştu, kayıtları kapattık" dedi. Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu doğrultusunda 3 trilyon dolarlık bir yatırım bütçesi olduğunu anlatan Olpak, "Suudi bakanlar Türk firmalarının burada iş yapmasını çok istiyorlar. 'Suud firmalarının kapasitesi çok dolu. Gelin siz iş yapın' diyorlar. 21 iş anlaşması yapıldı. Bu daha başlangıç, devamı gelecektir. Bir sonrakini Suudi Arabistan'da yapacağız" diye konuştu.

21 iş anlaşması yapıldı: Trilyonluk projede Türklere kapı açıldı

1 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2022'de 500 bin, 2023'te 800 bin Suudi Arabistanlı ziyaretçinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktararak, bu yıl 1 milyon Suudi Arabistanlı turist gelmesini umduklarını söyledi. Ersoy, "Türk vatandaşları için uygulanan elektronik vize sayesinde Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan ziyareti arttı. Biz Suudi Arabistanlı misafirlerimiz için vize uygulamasını kaldırdık. Bunun da ziyaretçi sayısını artıracağını düşünüyorum" dedi. Sürdürülebilir turizmle alakalı adımlar attıklarının altını çizen Ersoy, 2021'de Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olan bir sertifikasyon programı başlattıklarını söyledi. Ersoy, "Bu programın ilk aşaması 2023'te başladı. İkinci aşama 2025'te başlayacak, 2030'da da üçüncü aşama tamamlanacak. Şu anda 21 binden fazla otelimiz var. Takribi 16 bin otel bu programa dahil oldu. 5-6 bini de yeni mevsimde dahil olacaktır" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da iki ülkenin farklı sektörlerde birbirini tamamladığını belirterek, "Türkiye'nin iç pazarı büyük aynı zamanda daha geniş bir bölgeye açılan bir kapı" dedi.

21 iş anlaşması yapıldı: Trilyonluk projede Türklere kapı açıldı

TAV İKİ İHALEYE GİRECEK
TAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener, Algihaz Construction Holding ile Neom'daki projeler için anlaşma imzaladıklarını aktardı. Şener, "Orada Algihaz taahhüt işleri yapacağız. Neom'da haziranda iki tane havalimanı ihalesi açılacak. Algihaz ile bu ihalelere gireceğiz" dedi. Suudi Arabistan'da Al Rajhi Holding ile havalimanı projelerinde çalıştıklarını anlatan Şener, yeni anlaşmayla taahhüt işlerini yapacaklarını kaydetti. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da, Almeknan Group ile proje geliştireceklerini söyledi. Kabadayı, "Suudi Arabistan'da binlerce konut, yüzlerce otel yapılacak. Bu projelerin inşaat taahhüt süreçlerinde Almeknan Grup ile proje geliştireceğiz. Çok ciddi bir fırsat ve potansiyel var. İlk etapta 7-8 üst düzey yöneticimizi oraya göndereceğiz. Sonrasında da hızla projelerin gelişeceğine inanıyoruz. Bu yıl içinde projelere başlarız" ifadelerini kullandı.

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