24 maaşlık çeyiz parasını alma yollar... Evlenene toplu para!

- Her evlenen alabiliyor mu?

Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor ancak müracaat etmek gerekiyor. Bu yüzden evlendikten sonra gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız, SGK size kendiliğinden ödeme yapmıyor.



