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Galeri 24 maaşlık çeyiz parasını alma yollar... Evlenene toplu para!
24 maaşlık çeyiz parasını alma yollar... Evlenene toplu para!
Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Ödenecek tutar alınan maaşla belirleniyor. Ancak bunu alabilmek için başvuru yapmak şart... Sabah gazetesi yazarı
Faruk Erdem çeyiz parasının detaylarıyla ilgili soruları cevapladı…
Giriş Tarihi: 07.11.2019
15:43
Güncelleme Tarihi: 07.11.2019
15:45
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Kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı ile ilgili çok sayıda soru alıyorum. Son dönemde çıkartılan evlilik yardımı düzenlemesi ile karıştırmamak lazım. Düzenleme ile evlilik hesabı açtıranlara devlet yardım yapıyor ve bu hesaba para yatırıyor.
Çeyiz ödeneği ise yetim kız çocukları için geçerli. Yetim maaşı alan kız çocukları çeyiz yardımı alabiliyor. Bu kız çocukları evlendiklerinde, 2 yıllık maaşı yani 24 adet aylığı peşin olarak
çeyiz parası şeklinde alabiliyor. Şimdi bu konudaki soruları cevaplayalım...
- Kimler yararlanıyor, yaş sınırı var mı? Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.
- Ne kadar ödeniyor? Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor. Örneğin; her ay babasından bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor.
- Her evlenen alabiliyor mu? Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor ancak müracaat etmek gerekiyor. Bu yüzden evlendikten sonra gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız, SGK size kendiliğinden ödeme yapmıyor.
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Başvuru için belli bir süre var mı? Evet. Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor. O yüzden süreyi geçirmemek gerekiyor.
- Hem çeyiz parası hem maaş alınır mı? Hayır. Evlenince yetim kız çocuğunun maaşı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Dolayısıyla eşinden boşanmadan ya da eşinin ölümü olmadan maaş alamıyor.