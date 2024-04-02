BAŞLADI! 3000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri yatıyor! 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
08:12
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan yüzde 50 zam ile emeklilere ödenecek ikramiye tutarı 3 bin TL'ye yükseldi. Bu gelişme sonrası gündeme gelen "3 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dakika duyurusuyla yanıt buldu. Buna göre, Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Nisan tarihi itibarıyla hesaplara yatmaya başlıyor. İkramiyeden yaklaşık 16 milyon emekli ile dul ve yetim aylığı alanlar yararlanabilecek. Ödemeler SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine farklı tarihlerde yatırılacak. Peki, 3000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte (4A-4B-4C) SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ödeme tarihleri...