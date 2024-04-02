BAŞLADI! 3000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri yatıyor! 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bayram ikramiyesi tutarını açıklamıştı. Buna göre, geçtiğimiz yıl 2 bin TL olan emekli bayram ikramiyesi, yapılan yüzde 50 zam ile 3 bin TL'ye yükseltildi.

8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Bu doğrultuda emeklilere yıl içinde toplamda 6 bin TL ödenecek.