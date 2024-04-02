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Haberler Galeri BAŞLADI! 3000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri yatıyor! 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 02.04.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 08:12

BAŞLADI! 3000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri yatıyor! 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan yüzde 50 zam ile emeklilere ödenecek ikramiye tutarı 3 bin TL'ye yükseldi. Bu gelişme sonrası gündeme gelen "3 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dakika duyurusuyla yanıt buldu. Buna göre, Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Nisan tarihi itibarıyla hesaplara yatmaya başlıyor. İkramiyeden yaklaşık 16 milyon emekli ile dul ve yetim aylığı alanlar yararlanabilecek. Ödemeler SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine farklı tarihlerde yatırılacak. Peki, 3000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte (4A-4B-4C) SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ödeme tarihleri...

BAŞLADI! 3000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri yatıyor! 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

3000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Bakan Vedat Işıkhan, yaklaşık 16 milyon emekliye yapılacak ödemelerin Nisan ayının ilk haftasında verileceğini açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli ikramiyesi ödeme günleri hakkında bilgi verdi. Buna göre SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri farklı tarihlerde ödemelerini alacak. Zamlı ikramiyeler bugün itibarıyla hesaplara geçmeye başlıyor. Bu noktada milyonlarca kişi "SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, tahsis numarasına göre bayram ikramiyesi ödeme tarihleri…

BAŞLADI! 3000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri yatıyor! 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bayram ikramiyesi tutarını açıklamıştı. Buna göre, geçtiğimiz yıl 2 bin TL olan emekli bayram ikramiyesi, yapılan yüzde 50 zam ile 3 bin TL'ye yükseltildi.

8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Bu doğrultuda emeklilere yıl içinde toplamda 6 bin TL ödenecek.

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BAŞLADI! 3000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri yatıyor! 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Başkan Erdoğan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 2-5 Nisan 2024 tarihleri arasında hesaplara yatacağını duyurdu.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.'' ifadelerini kullandı.

BAŞLADI! 3000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri yatıyor! 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

SSK ve BAĞKUR emeklisi, Ramazan Bayramı öncesindeki haftada yani 2-5 Nisan tarihlerinde ikramiyelerini alacak.

Yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyeleri, aylıklarını aldıkları hesaplara yatırılacak. 3 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri maaş alma takvimine göre belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ödeme günlerini duyurdu. Buna göre emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor.

BAŞLADI! 3000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri yatıyor! 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ YATTI MI, KİME NE ZAMAN YATACAK?

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır"

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