3600 ek gösterge müjdesi geliyor! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı,kimlere verilecek?

Giriş Tarihi: 01.04.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
15:08
7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan ve birinci dereceye gelen kamu çalışanları 3600 ek gösterge için bekleyiş devam ediyor. Kamu çalışanlarının maaşlarına, emekli maaşlarına ve ikramiyelerine yansıyacak bu düzenleme için Bakan Işıkhan'dan gelecek kararlar bekleniyor. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte ek gösterge düzenlemesinin de kabul edileceği ön görülüyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı?