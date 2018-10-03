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421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!

İlaçtan gübreye, seramikten lastiğe kadar birçok alanda kullanılan kaolin madeni, Türkiye'de en çok 'in Sındırgı ilçesindeki Düvertepe Havzası'ndan çıkarılıyor. Türkiye'de yaklaşık 421 milyon ton rezervi bulunan kaolin, İstanbul'un Şile, Ağaçlı, Beykoz ve Arnavutköy, Balıkesir'in Gönen ve Sındırgı, 'nın Mustafakemalpaşa, Eskişehir'in Mihalıççık, Çanakkale'nin Çan, 'in Avanos, 'nın Emet ve Bilecik'in Söğüt bölgelerinde bulunuyor.

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 03.10.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 12:34
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421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!
421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!

Türkiye'de yılda yaklaşık 2 milyon ton üretilen kaolin, en çok Sındırgı'daki Düvertepe Havzası'ndan çıkarılıyor.

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421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!
421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!

Buradaki yataklardan elde edilen kaolinin büyük bölümü, 'dakiler başta olmak üzere ülkenin değişik noktalarındaki seramik ve porselen fabrikalarına gönderiliyor.

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421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!
421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!

İlaç, cep telefonu, televizyon, cam, gübre, hayvan yemi, kağıt, boya, lastik, yapıştırıcı, seramik ve mürekkepte kullanılan kaolin, dünya pazarında en fazla kağıt sanayinde tercih ediliyor. Ülke genellikle porselen ve seramik üretiminde kullanılan kaolin, son yıllarda tarımda bitkisel ve hayvansal katkı maddesi olarak da kendine pazar oluşturdu. Türkiye'de işlenemediği için daha çok seramik, porselen, boya, lastik, plastik, gübre sanayisinde kullanılan kaolinin yatırımlarla işlenmesi durumunda ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

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421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!
421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!

"BOR GİBİ KULLANILMADIĞI YER YOK"

Düvertepe Havzası'nda bulunan bir madenin işletmecisi Mustafa Karanfil (67), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 38 senedir maden işletmeciliği yaptıklarını söyledi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 421 milyon ton kaolin rezervi bulunduğunu belirten Karanfil, şu anda ülkede tüketilen kaolinin neredeyse tümünün Düvertepe Havzası'ndan çıkarıldığını ifade etti.

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421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!
421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!

Ülkedeki rezervin yüzde 80'inden fazlasının Düvertepe'de olduğunu vurgulayan Karanfil, "Düvertepe'de 20'den fazla kaolin maden ocağı var. Bunların sadece 11'i aktif olarak çalışıyor. Bu ocaklarda 35 kişi istihdam ediliyor. Bu ocaklardan maden taşıyan 80 civarında kamyon sahibi de kazanıyor." diye konuştu.

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421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!
421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!

Kaolinin kilin alt türevlerinden biri olduğunu ifade eden Karanfil, "Kaoline endüstriyel ham madde derler. Hemen hemen bor gibi kullanılmadığı yer yoktur. Boya, kalıp, kağıt sanayisinde kullanılır. ABD'de kağıt sanayi ciddi oranda kaolin kullanıyor. Cep telefonunun ekranında vardır, televizyonlar da bile var, ilaç sanayisinde bile kullanılır. Hayvan yeminde katkı maddesi olarak kullanılır." dedi.

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421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!
421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!

Kendilerinin 15 aydır kaolini tarımda kullanılacak şekilde işlediklerini anlatan Karanfil, madenin birçok tarım ürünü için kullanıldığını aktardı.

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