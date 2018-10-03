421 milyon ton rezervi bulunuyor! Bor gibi kullanılmadığı yer yok, O bölgede her yerden fışkırıyor!

İlaç, cep telefonu, televizyon, cam, gübre, hayvan yemi, kağıt, boya, lastik, yapıştırıcı, seramik ve mürekkepte kullanılan kaolin, dünya pazarında en fazla kağıt sanayinde tercih ediliyor. Ülke genellikle porselen ve seramik üretiminde kullanılan kaolin, son yıllarda tarımda bitkisel ve hayvansal katkı maddesi olarak da kendine pazar oluşturdu. Türkiye'de işlenemediği için daha çok seramik, porselen, boya, lastik, plastik, gübre sanayisinde kullanılan kaolinin yatırımlarla işlenmesi durumunda ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.