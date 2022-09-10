Giriş Tarihi: 10.09.2022 07:05
Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
07:05
49 kalemdeki desteklere yenileri ekleniyor! Sosyal yardımlarda destekler artacak
Son dakika haberi... Hükümetin altı ana başlık ve 49 kalemde yaptığı sosyal yardımların kapsamı genişletilecek, destek miktarı artırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre, 49 kalemdeki sosyal desteklere yenileri eklenecek, bazı kalemlerde kapsam genişletilerek yardım miktarı artırılacak.