5 yıl içinde alınmazsa hak düşüyor! Süt parasına yüzde 20 zam...

Ancak anne eğer çalışmıyorsa bu kez sigortalı olan eşi bu parayı alabiliyor. Eş kendi namına iş yapıyorsa yani Bağ-Kur'lu ise yine emzirme ödeneği veriliyor. Bu arada ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan kadın sigortalılar da emzirme ödeneğinden yararlanabiliyor. Eğer erkek çalışan 10 günden fazla ev işinde ise bu kez onun çalışmayan eşi de süt parası alabiliyor.