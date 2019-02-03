Haberler Galeri 5 yıl içinde alınmazsa hak düşüyor! Süt parasına yüzde 20 zam... 5 yıl içinde alınmazsa hak düşüyor! Süt parasına yüzde 20 zam... Sabah Gazetesi ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki köşesinde, annelere verilen süt parasını yazdı. Süt paralarının her anneye, çalışsın - çalışmasın 180 lira şeklinde ödendiğini belirten Erdem, çocuk sayısına göre de rakamların değiştiğini ifade ediyor. İşte Faruk Erdem'in 'Süt parasına yüzde 20 zam' başlıklı yazısı... Giriş Tarihi: 03.02.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 10:35
Annelerin aldığı
süt parası yeniden belirlendi. Buna göre çalışsın çalışmasın her anneye 180 lira ödeme yapılıyor. Çocuk sayısına göre de 300-400 ve 600 lira doğum yardımı veriliyor. Çalışanlar ayrıca iş göremezlik ödeneği alıyor.
Anneler için ödenecek paralara yılbaşı itibariyle zam yapıldı. Bunlardan birisi olan
süt parası yüzde 20 oranında artırılarak 180 liraya çıkartıldı. Kanunda emzirme ödeneği olarak geçen süt parası hem bir işyerinde çalışan SSK'lılara hem de kendi işini yapan Bağ-Kur'lu annelere ödeniyor.
Ancak anne eğer çalışmıyorsa bu kez sigortalı olan eşi bu parayı alabiliyor. Eş kendi namına iş yapıyorsa yani
Bağ-Kur'lu ise yine emzirme ödeneği veriliyor. Bu arada ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışan kadın sigortalılar da emzirme ödeneğinden yararlanabiliyor. Eğer erkek çalışan 10 günden fazla ev işinde ise bu kez onun çalışmayan eşi de süt parası alabiliyor. ŞARTLAR NELER SSK'lı çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekiyor. - Bağ-Kur'lu sigortalılar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. -Doğumun canlı gerçekleşmiş olması isteniyor. SÜREYE DİKKAT EDİN Bu arada emzirme ödeneği 5 yıl içinde alınmazsa hak düşüyor. Ödenek e-devletten sizin belirleyeceğiniz bir bankaya ya da belirlemezseniz Ziraat Bankası şubelerine yatırılıyor. Ödeneği e-devletten takip etmeniz mümkün. AYRILANLAR DA ALABİLİR Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanabiliyor. Burada doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartı aranıyor. DOĞUM PARASI DA VAR Anneler için sadece emzirme ödeneği değil ayrıca doğum parası da ödeniyor. Çocuk sayısına göre ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Bunun için annenin çalışıp çalışmadığına da bakılmıyor.