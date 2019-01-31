6 yıllık hasret bitiyor! Halkalı-Gebze banliyö hattında sona gelindi...

YÜZDE 97'Sİ TAMAMLANDI

2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerin de kullanacağı bir hat daha eklendi. Bu hatlarda ray döşeme ve elektrik hattı döşeme işlemi tamamlandı. Hat boyunca devam eden yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmalarında ise sona gelindi. Pek çok istasyon tamamlanırken, bir kaçında ve depolama alanlarında son detayların yapıldığı öğrenildi.