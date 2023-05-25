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Haberler Galeri ABD'de temerrüt riski artıyor! Fitch, ABD’yi negatif izlemeye aldı! Borç krizinde son tarih yaklaşıyor
Giriş Tarihi: 25.05.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 14:41

ABD'de temerrüt riski artıyor! Fitch, ABD’yi negatif izlemeye aldı! Borç krizinde son tarih yaklaşıyor

Fitch Ratings, federal borçlanma tavanın artırılması konusunda sürdürülen müzakerelerden sonuç alınamayacağı endişelerine işaret ederek ABD'nin AAA olan kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı. ABD'yi sarsan borç krizinin ülkeyi resesyona sürüklemesi durumunda olabilecekler piyasalar tarafından yakından takip edilirken, ABD hükümeti temerrüde düşerse ve kriz hızla çözülmezse, başta hisse senedi piyasası ve istihdam olmak üzere ekonominin zarar görmeyen hiçbir noktasının kalmayacağı belirtiliyor.

ABD’de temerrüt riski artıyor! Fitch, ABD’yi negatif izlemeye aldı! Borç krizinde son tarih yaklaşıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin kredi notunu negatif izlemeye aldı.

ABD’de temerrüt riski artıyor! Fitch, ABD’yi negatif izlemeye aldı! Borç krizinde son tarih yaklaşıyor

2011'DE AYNI SÜRECİ YAŞAYAN ABD'NİN KREDİ NOTU YİNE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

2011 yılındaki federal borçlanma tavanı müzakereleri sürecinde de S&P ABD'nin kredi notunu düşürmüştü.

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ABD’de temerrüt riski artıyor! Fitch, ABD’yi negatif izlemeye aldı! Borç krizinde son tarih yaklaşıyor

FİTCH, ABD'Yİ NEGATİF İZLEMEYE ALDI

Fitch yaptığı açıklamada, ABD'de borçlanma tavanının zamanında artırılmaması veya tavan uygulamasının askıya alınmaması halinde kredi notunun düşürülebileceğini belirtti.

Hala müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasını beklediğini ifade eden Fitch, bununla birlikte hükümetin bazı ödemelerini kaçırması riskinin arttığını da vurguladı.

ABD’de temerrüt riski artıyor! Fitch, ABD’yi negatif izlemeye aldı! Borç krizinde son tarih yaklaşıyor

Fitch, federal borçlanma tavanı konusunda bir anlaşmanın Hazine'nin hükümetin ödemelerini yapmak için nakitinin tükeneceği güne kadar sağlanamaması halinde bunun ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda istekliliği ve genel olarak yönetişimi konusunda negatif bir sinyal olacağını da ifade etti.

ABD’de temerrüt riski artıyor! Fitch, ABD’yi negatif izlemeye aldı! Borç krizinde son tarih yaklaşıyor

ABD'NİN OLASI TEMERRÜDE DÜŞMESİ EKONOMİYİ DERİN BİR RESESYONA SÜRÜKLEYEBİLİR

ABD'yi sarsan borç krizinin ülkeyi resesyona sürüklemesi durumunda olabilecekler piyasalar tarafından yakından takip edilirken, ABD hükümeti temerrüde düşerse ve kriz hızla çözülmezse, başta hisse senedi piyasası ve istihdam olmak üzere ekonominin zarar görmeyen hiçbir noktasının kalmayacağı belirtiliyor.

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