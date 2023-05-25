ABD’de temerrüt riski artıyor! Fitch, ABD’yi negatif izlemeye aldı! Borç krizinde son tarih yaklaşıyor

Fitch Ratings, federal borçlanma tavanın artırılması konusunda sürdürülen müzakerelerden sonuç alınamayacağı endişelerine işaret ederek ABD'nin AAA olan kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı. ABD'yi sarsan borç krizinin ülkeyi resesyona sürüklemesi durumunda olabilecekler piyasalar tarafından yakından takip edilirken, ABD hükümeti temerrüde düşerse ve kriz hızla çözülmezse, başta hisse senedi piyasası ve istihdam olmak üzere ekonominin zarar görmeyen hiçbir noktasının kalmayacağı belirtiliyor.