ABD’de temerrüt riski artıyor! Fitch, ABD’yi negatif izlemeye aldı! Borç krizinde son tarih yaklaşıyor

Fitch, federal borçlanma tavanı konusunda bir anlaşmanın Hazine'nin hükümetin ödemelerini yapmak için nakitinin tükeneceği güne kadar sağlanamaması halinde bunun ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirme konusunda istekliliği ve genel olarak yönetişimi konusunda negatif bir sinyal olacağını da ifade etti.