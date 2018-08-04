Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek

"ANKARA-SİVAS ULAŞIMI 2 SAATE İNECEK"



Turhan, projenin Sivas ile kalmayıp Erzincan ve Erzurum'u takip ederek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'na ve Demir İpek Yolu'na entegre olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Projemizin yatırım maliyeti 9 milyar 749 milyon lira. Trenlerimiz saatte 250 kilometre işletim hızıyla çalışacak. Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 5 saatten 2 saate inecek. Ankara-Sivas hattında seyahat edecek yolcularımıza hem ekonomik anlamda hem de seyahat süresinde kolaylık sağlamış olacağız."