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ile arasındaki ulaşım 2 saate inecek

- () Projesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projenin bitirilmesiyle birlikte Ankara-Sivas arasının 2 saate düşeceğini ifade ederek, "Ankara-Sivas YHT Projesi, bu yıl sonuna kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 2019 yılı içinde deneme sürüşlerine başlayacağımız ve sonrasında da yetkinliği aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi." dedi.

Giriş Tarihi: 04.08.2018 17:39 Güncelleme Tarihi: 04.08.2018 17:48
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ile arasındaki ulaşım 2 saate inecek
Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek

100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI İÇİNDE YER ALAN PROJE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, - () Projesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 günlük icraat programı içinde yer aldığını belirterek, "Ankara-Sivas YHT Projesi, bu yıl sonuna kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 2019 yılı içinde deneme sürüşlerine başlayacağımız ve sonrasında da yetkinliği aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi." dedi.

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ile arasındaki ulaşım 2 saate inecek
Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek

Turhan, - hattı inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Turhan, Ankara Kayaş'tan başlayarak güzergahı gezdiklerini ve sorumlulardan bilgi edindiklerini, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan hükümetin 100 günlük eylem planı içinde yer aldığını söyledi.

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ile arasındaki ulaşım 2 saate inecek
Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek

"2019 YILINDA DENEME SÜRÜŞLERİ OLACAK"

Turhan, projeye ilişkin sürece değinerek, "- Projesi, yıl sonunda kadar altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak 2019 yılı içinde de deneme sürüşlerine başlayacağımız ve sonrasında yetkinliği aldıktan sonra hizmete açacağımız önemli bir yüksek hızlı ulaşım projesi." diye konuştu.

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ile arasındaki ulaşım 2 saate inecek
Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek

EN ÖNEMLİ ULAŞIM KORİDORLARINDAN BİRİ

Projenin, Avrupa'yı Uzak Doğu'ya bağlayan Demir İpek Yolu'nun orta koridorunda yer aldığına dikkati çeken Turhan, bu hattın Edirne'den Kars'a kadar uzanan ulaşım koridorunun en önemli kesimlerinden birini oluşturduğunu dile getirdi.

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ile arasındaki ulaşım 2 saate inecek
Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek

"ANKARA-SİVAS ULAŞIMI 2 SAATE İNECEK"

Turhan, projenin ile kalmayıp Erzincan ve Erzurum'u takip ederek Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'na ve Demir İpek Yolu'na entegre olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Projemizin yatırım maliyeti 9 milyar 749 milyon lira. Trenlerimiz saatte 250 kilometre işletim hızıyla çalışacak. ile Sivas arasındaki ulaşım 5 saatten 2 saate inecek. Ankara-Sivas hattında seyahat edecek yolcularımıza hem ekonomik anlamda hem de seyahat süresinde kolaylık sağlamış olacağız."

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ile arasındaki ulaşım 2 saate inecek
Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek

91 MİLYAR LİRA YATIRIM

2003 yılından bu yana demir yollarına 91 milyar lira yatırım yapıldığına işaret eden Turhan, bu yatırımların da önemli bir kısmını projelerinin oluşturduğunu bildirdi.

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ile arasındaki ulaşım 2 saate inecek
Ankara ile Sivas arasındaki ulaşım 2 saate inecek

"YHT KONFORU GELECEK"

Turhan, bugüne kadar bin 213 kilometre yüksek hızlı demiryolu hattının inşa edilerek hizmete açıldığını, -İzmir ve Ankara- hatları başta olmak üzere, bin 889 kilometresi yüksek hızlı, bin 480 kilometresi hızlı ve 612 kilometresi konvansiyonel toplam 3 bin kilometrenin üzerindeki hatlarda da çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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