Araç sahipleri dikkat! Zorunlu trafik sigortası için yeni karar

AZAMİ PRİM ARTIŞ ORANI 2024'ÜN İLK ÇEYREĞİ İÇİN BELLİ OLDU

Buna göre, 2023 yılı Mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 (bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden) olarak hesaplanan zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış tutarı, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için aylık yüzde 5 (her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden), 2024 yılı Mayıs ayından itibaren hasar maliyet endeksine göre her ay bir önceki ayın azami prim tutarları üzerinden hesaplanacak.