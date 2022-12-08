Giriş Tarihi: 08.12.2022 07:41
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
07:41
Asgari ücret zammı herkese yansıyacak! İşte pazarlık masasındaki 2023 asgari ücret zam senaryoları
Son dakika asgari ücret haberleri: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri dün başladı. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş masaya 7.785 lirayla, Çalışma Bakanlığı ise 7.845 TL ile oturdu. Gözler 14 Aralık'ta yapılacak ikinci toplantıda. 2023 asgari ücret zammının ne kadar olacağı netleşirken bu maaş artışları herkese yansıyacak