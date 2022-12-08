Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Asgari ücret zammı herkese yansıyacak! İşte pazarlık masasındaki 2023 asgari ücret zam senaryoları
Giriş Tarihi: 08.12.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 07:41

Asgari ücret zammı herkese yansıyacak! İşte pazarlık masasındaki 2023 asgari ücret zam senaryoları

Son dakika asgari ücret haberleri: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri dün başladı. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş masaya 7.785 lirayla, Çalışma Bakanlığı ise 7.845 TL ile oturdu. Gözler 14 Aralık'ta yapılacak ikinci toplantıda. 2023 asgari ücret zammının ne kadar olacağı netleşirken bu maaş artışları herkese yansıyacak

HAZAL ATEŞ
Asgari ücret zammı herkese yansıyacak! İşte pazarlık masasındaki 2023 asgari ücret zam senaryoları

Son dakika asgari ücret zammı haberleri: Asgari ücret görüşmeleri resmen başladı. Yeni asgari ücret, vergi indirimi nedeniyle asgari ücretin üzerinde çalışanların eline geçen net ücretleri de artıracak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa açlık sınırı olan 7 bin 785 lirayla oturduklarını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da masaya işçi, işveren, kamuoyunun beklentilerini içeren asgari ücret anketiyle oturdu. İşçi, işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

Asgari ücret zammı herkese yansıyacak! İşte pazarlık masasındaki 2023 asgari ücret zam senaryoları

İKİNCİ TOPLANTI 14 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını dün yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı. Toplantıda Bakanlığın işyerlerinde yürüttüğü asgari ücret anketi değerlendirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret zammı herkese yansıyacak! İşte pazarlık masasındaki 2023 asgari ücret zam senaryoları

Toplantıda, TÜİK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomideki gelişmelere ilişkin bir sunum hazırlaması, asgari ücretli işçinin geçinebilmesi için gerekli rakamın belirlenmesi talebinde bulunuldu. 14 Aralık'ta yapılacak ikinci toplantıda iki kurumdan gelen rakamlar değerlendirilecek.

Asgari ücret zammı herkese yansıyacak! İşte pazarlık masasındaki 2023 asgari ücret zam senaryoları

ATALAY: 7785 LİRAYLA OTURDUK

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş toplantısı Başkanlar Kurulu'nu topladı. Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınarak izlenecek strateji belirlendi.

Asgari ücret zammı herkese yansıyacak! İşte pazarlık masasındaki 2023 asgari ücret zam senaryoları

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "Biz masaya açlık sınırı olan rakamla (7 bin 785 lira) oturacağız.

SON DAKİKA