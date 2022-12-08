Son dakika asgari ücret zammı haberleri: Asgari ücret görüşmeleri resmen başladı. Yeni asgari ücret, vergi indirimi nedeniyle asgari ücretin üzerinde çalışanların eline geçen net ücretleri de artıracak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa açlık sınırı olan 7 bin 785 lirayla oturduklarını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da masaya işçi, işveren, kamuoyunun beklentilerini içeren asgari ücret anketiyle oturdu. İşçi, işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu.