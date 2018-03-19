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Giriş Tarihi: 19.03.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 10:22
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Askere erken emeklilik

Kahraman lerimiz şu anda Suriye'de bir destan yazıyor. Erler ve asteğmenler için yasalarımız emekliliklerinde kolaylık sağlıyor. Muvazzafların da yıpranması var

Faruk Erdem / Yeni Asır

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Askere erken emeklilik

Emekli olmak için belli bir yaşı ve yılı doldurup prim ödemek gerekiyor. Ancak mevzuatımızda hem kadınlar hem de erkekler için bazı istisnai durumlar bulunuyor.

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Askere erken emeklilik

Kadınlar doğum borçlanması yapabilirken, erkekler de lik günlerini emeklilik hesabında kullanabiliyor. Askerlik, sigorta başlangıcını geriye çektiği için 2 yılı bulan imkanı doğuyor.

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Askere erken emeklilik

ERLER İÇİN BORÇLANMA DURUMU

liğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor.

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Askere erken emeklilik

liğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalılar. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.

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Askere erken emeklilik

Örneğin Mehmet bey 10.09.1970 doğumlu ve 10.07.1993 tarihinde işe girmiş ve liğini de sigortadan önce yapmış olsun. Mehmet beyin emeklilik şartları 25 yıl 54 yaş ve 5675 gün. Emekli olacağı tarih 10.09.2024.

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Askere erken emeklilik

Eğer 8 aylık lik borçlanması yaparsa işe giriş tarihi 10.11.1992'ye çekilecek. Şartlar 53 yaş 5600 gün, emeklilik tarihi 10.09.2023 olacak.

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