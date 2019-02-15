Atatürk Barajı'nda teknolojik yenilik

Atatürk Barajı'nın işletmeye açıldığı dönemde en gelişmiş teknolojiyle donatıldığını anlatan Aydın, "Zaman içinde bu cihazların teknolojilerinin eskimesiyle beraber yeni teknolojili sistem ve cihazlara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. DSİ tarafından başlatılan modernizasyon çalışmaları kapsamında, barajdaki tüm ölçüm sistemleri yeni tip cihazlarla değiştirildi. Tüm cihazlar otomatik veri toplama sistemleri ve fiber optik kablolar vasıtasıyla Atatürk Barajı Baş Mühendisliğinde kurulan bilgisayar sunucularına aktarılmaya başlanmıştır." dedi.