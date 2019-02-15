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'nda teknolojik yenilik

Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada yer alan , yapılan modernizasyon çalışmasıyla teknolojik olarak yenilendi.

Giriş Tarihi: 15.02.2019 16:12
Atatürk Barajı'nda teknolojik yenilik

Aradan geçen 27 yılda teknolojisi eskiyen 'nda, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından modernizasyon çalışması başlatıldı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'nın Türk mühendislik tarihinin en büyük başarılardan birisi olduğunu söyledi.

Atatürk Barajı'nda teknolojik yenilik

'nın işletmeye açıldığı dönemde en gelişmiş teknolojiyle donatıldığını anlatan Aydın, "Zaman içinde bu cihazların teknolojilerinin eskimesiyle beraber yeni teknolojili sistem ve cihazlara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. DSİ tarafından başlatılan modernizasyon çalışmaları kapsamında, barajdaki tüm ölçüm sistemleri yeni tip cihazlarla değiştirildi. Tüm cihazlar otomatik veri toplama sistemleri ve fiber optik kablolar vasıtasıyla Atatürk Barajı Baş Mühendisliğinde kurulan bilgisayar sunucularına aktarılmaya başlanmıştır." dedi.

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Atatürk Barajı'nda teknolojik yenilik
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Atatürk Barajı'nda teknolojik yenilik
Atatürk Barajı'nda teknolojik yenilik
Atatürk Barajı'nda teknolojik yenilik
Atatürk Barajı'nda teknolojik yenilik
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