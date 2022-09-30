Giriş Tarihi: 30.09.2022 18:37 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 18:38

Avrupa'nın en güzel 30 kasabası açıklandı! JATA Türkiye'den nereyi seçti?

Avrupa'nın en güzel 30 kasabası belli oldu! Kısa adı JATA olan Japon Seyahat Acentaları Birliği muhteşem bir liste yayınladı. Liste Avrupa'nın en güzel 30 kasabası olarak açıklandı. Kıta Avrupası'nın en güzel noktaları belirlendi ve bu listeye Türkiye'den bir yer de eklendi. Türk kasabası için hayranlık içeren ifadeler de kullanıldı. Dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahip olduğumuz bir gerçek. Bu kez Japonlar tarafından yapılan sıralamada fotoğraflarda bile muhteşemliği gözler önüne serilen kasabalar açıklandı. Peki hangi Türk kasabası listeye girdi? İşte detaylar...